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Макрон: Трамп «относительно положительно» оценил усиление санкций против РФ

Ведомости

Президент США Дональд Трамп «относительно положительно» ответил на вопрос французского лидера Эммануэля Макрона о том, позволит ли он продвинуться законопроекту США об антироссийских санкциях. Об этом президент Франции сообщил прессе на полях саммита G7 в Канаде, передает Reuters.

Макрон заявил, что такой ответ Трампа является для него «хорошей новостью».

16 июня Трамп, говоря о вероятности новых санкций против России из-за украинского конфликта, заявлял, что ограничения в отношении других стран связаны с серьезными финансовыми затратами для США. «Санкции – это не так просто. Это не улица с односторонним движением», – подчеркнул американский лидер.

Американский законопроект, представленный в апреле сенаторами Линдси Грэмом (республиканец от штата Южная Каролина) и Ричардом Блюменталем (демократ от штата Коннектикут), подразумевает в том числе вторичные санкции против партнеров России и 500% пошлины на товары из стран, покупающих ее ресурсы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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