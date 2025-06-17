Макрон: Трамп «относительно положительно» оценил усиление санкций против РФ

16 июня Трамп, говоря о вероятности новых санкций против России из-за украинского конфликта, заявлял, что ограничения в отношении других стран связаны с серьезными финансовыми затратами для США. «Санкции – это не так просто. Это не улица с односторонним движением», – подчеркнул американский лидер.