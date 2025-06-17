Макрон: Трамп «относительно положительно» оценил усиление санкций против РФ
Президент США Дональд Трамп «относительно положительно» ответил на вопрос французского лидера Эммануэля Макрона о том, позволит ли он продвинуться законопроекту США об антироссийских санкциях. Об этом президент Франции сообщил прессе на полях саммита G7 в Канаде, передает Reuters.
Макрон заявил, что такой ответ Трампа является для него «хорошей новостью».
16 июня Трамп, говоря о вероятности новых санкций против России из-за украинского конфликта, заявлял, что ограничения в отношении других стран связаны с серьезными финансовыми затратами для США. «Санкции – это не так просто. Это не улица с односторонним движением», – подчеркнул американский лидер.
Американский законопроект, представленный в апреле сенаторами Линдси Грэмом (республиканец от штата Южная Каролина) и Ричардом Блюменталем (демократ от штата Коннектикут), подразумевает в том числе вторичные санкции против партнеров России и 500% пошлины на товары из стран, покупающих ее ресурсы.