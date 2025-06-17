Захарова назвала главным итогом G7 констатацию ущерба от рестрикций против РФ
Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что главным итогом заседания «большой семерки» (G7) стала констатация ущерба для западных стран по итогам введения антироссийских санкций. Об этом она написала в Telegram-канале.
«Зафиксирован самострел», – прокомментировала Захарова.
51-й саммит G7 проходит с 15 по 17 июня в Канаде. Президент Франции Эмманюэль Макрон в последний день мероприятия заявил, что страны «семерки» должны усилить санкции против России. По его словам, это поможет «продемонстрировать решимость» и «способность идти гораздо дальше», а также вернуть Россию за стол переговоров.
Ранее группа называлась G8, однако Россию исключили из ее состава в 2014 г. после присоединения Крыма. Президент США Дональд Трамп на саммите отметил, что это решение было ошибкой. Если бы оно не было принято, можно бы было избежать конфликта на Украине, подчеркнул он. Он также заявил, что ужесточение антироссийский санкций стоит США «очень много денег».