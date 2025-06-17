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Захарова назвала главным итогом G7 констатацию ущерба от рестрикций против РФ

Ведомости

Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что главным итогом заседания «большой семерки» (G7) стала констатация ущерба для западных стран по итогам введения антироссийских санкций. Об этом она написала в Telegram-канале.

«Зафиксирован самострел», – прокомментировала Захарова.

51-й саммит G7 проходит с 15 по 17 июня в Канаде. Президент Франции Эмманюэль Макрон в последний день мероприятия заявил, что страны «семерки» должны усилить санкции против России. По его словам, это поможет «продемонстрировать решимость» и «способность идти гораздо дальше», а также вернуть Россию за стол переговоров.

Ранее группа называлась G8, однако Россию исключили из ее состава в 2014 г. после присоединения Крыма. Президент США Дональд Трамп на саммите отметил, что это решение было ошибкой. Если бы оно не было принято, можно бы было избежать конфликта на Украине, подчеркнул он. Он также заявил, что ужесточение антироссийский санкций стоит США «очень много денег».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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