Захарова назвала главным итогом G7 констатацию ущерба от рестрикций против РФ

Ранее группа называлась G8, однако Россию исключили из ее состава в 2014 г. после присоединения Крыма. Президент США Дональд Трамп на саммите отметил, что это решение было ошибкой. Если бы оно не было принято, можно бы было избежать конфликта на Украине, подчеркнул он. Он также заявил, что ужесточение антироссийский санкций стоит США «очень много денег».