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Трамп назвал огромной ошибкой исключение России из G8

Он считает, что, если бы Россия оставалась в группе, конфликта на Украине не произошло бы
Людмила Чернова
REUTERS
REUTERS

Президент США Дональд Трамп начал свое первое обращение к прессе на саммите G7 в Канаде с заявления, что исключение России из G8 было серьезной ошибкой, поскольку ее участие в группе могло бы предотвратить украинский кризис.

«G7 раньше был G8, но [бывший президент США] Барак Обама и человек по имени [экс-премьер Канады Джастин] Трюдо не хотели видеть Россию в составе. Я считаю, это была ошибка», – сказал Трамп перед началом встречи с премьером Канады Марком Карни.

Трамп подчеркнул, что, по его мнению, боевых действий сейчас бы не было, если бы Россия оставалась в группе.

«Это было ошибкой, потому что слишком много времени уходит на разговоры о России, в то время как она больше не за столом. Это только усложняет ситуацию», – сказал американский президент.

На вопрос, считает ли он, что президент России должен быть сегодня в G7, а группа снова должна стать G8, Трамп ответил: «Я не говорю, что он должен быть сейчас».

Трамп также назвал «неплохой идеей» возможное участие Китая в группе G7.

«Я не возражаю. Если кто-то предложит пригласить Китай – пожалуйста. Главное, чтобы с этими людьми можно было говорить. А они не разговаривают, – сказал он. – Путин разговаривает со мной. Ни с кем другим. Он не хочет с ними говорить, потому что был оскорблен, когда его исключили из G8, – и я бы тоже был оскорблен, как и вы, как и любой человек».

G7 является международным клубом развитых экономик мира. В объединение входят США, Великобритания, Германия, Франция, Италия, Канада и Япония. До 2014 г. группа носила название G8, поскольку в нее также входила Россия. РФ была исключена из объединения после присоединения Крыма.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россию больше не интересует участие в G8. По его словам, Москва больше не считает формат группы релевантным с точки зрения того, чтобы претендовать на лидирующую роль.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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