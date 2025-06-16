Трамп назвал огромной ошибкой исключение России из G8

Трамп назвал огромной ошибкой исключение России из G8Он считает, что, если бы Россия оставалась в группе, конфликта на Украине не произошло бы
Президент США Дональд Трамп начал свое первое обращение к прессе на саммите G7 в Канаде с заявления, что исключение России из G8 было серьезной ошибкой, поскольку ее участие в группе могло бы предотвратить украинский кризис.
«G7 раньше был G8, но [бывший президент США] Барак Обама и человек по имени [экс-премьер Канады Джастин] Трюдо не хотели видеть Россию в составе. Я считаю, это была ошибка», – сказал Трамп перед началом встречи с премьером Канады Марком Карни.
Трамп подчеркнул, что, по его мнению, боевых действий сейчас бы не было, если бы Россия оставалась в группе.
«Это было ошибкой, потому что слишком много времени уходит на разговоры о России, в то время как она больше не за столом. Это только усложняет ситуацию», – сказал американский президент.
На вопрос, считает ли он, что президент России должен быть сегодня в G7, а группа снова должна стать G8, Трамп ответил: «Я не говорю, что он должен быть сейчас».
Трамп также назвал «неплохой идеей» возможное участие Китая в группе G7.
«Я не возражаю. Если кто-то предложит пригласить Китай – пожалуйста. Главное, чтобы с этими людьми можно было говорить. А они не разговаривают, – сказал он. – Путин разговаривает со мной. Ни с кем другим. Он не хочет с ними говорить, потому что был оскорблен, когда его исключили из G8, – и я бы тоже был оскорблен, как и вы, как и любой человек».
G7 является международным клубом развитых экономик мира. В объединение входят США, Великобритания, Германия, Франция, Италия, Канада и Япония. До 2014 г. группа носила название G8, поскольку в нее также входила Россия. РФ была исключена из объединения после присоединения Крыма.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россию больше не интересует участие в G8. По его словам, Москва больше не считает формат группы релевантным с точки зрения того, чтобы претендовать на лидирующую роль.