Трамп назвал огромной ошибкой исключение России из G8

«Я не возражаю. Если кто-то предложит пригласить Китай – пожалуйста. Главное, чтобы с этими людьми можно было говорить. А они не разговаривают, – сказал он. – Путин разговаривает со мной. Ни с кем другим. Он не хочет с ними говорить, потому что был оскорблен, когда его исключили из G8, – и я бы тоже был оскорблен, как и вы, как и любой человек».