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Reuters: страны G7 в совместном заявлении укажут на право Израиля на самооборону

Ведомости

Страны «большой семерки» (G7) в проекте совместного заявления саммита в Канаде укажут на «право Израиля на самооборону». Об этом пишет Reuters со ссылкой на копию документа.

В том же документе может оказаться призыв к прекращению эскалации на Ближнем Востоке. Утверждается, что президент США Дональд Трамп не будет подписывать документ.

13 июня произошло очередное обострение на Ближнем Востоке. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала масштабную операцию, во время которой атаковала иранские ядерные объекты и позиции высокопоставленных военных. В ответ Тегеран стал обстреливать Тель-Авив ракетами и беспилотниками. Обмен ударами продолжается.

Минздрав Израиля сообщил 16 июня, что при ночном ударе со стороны Ирана пострадали около 290 человек. Израильская национальная медицинская служба (MDA) сообщала о четырех погибших.

12 июня Bloomberg со ссылкой на источники писал, что страны G7 опубликуют отдельные заявления по саммиту из-за возникших разногласий по его содержанию. Уточнялось, что премьер-министр Канады Марк Карни стремится ослабить напряженность в отношениях с президентом США Трампом и продвинуть переговоры о торговле и безопасности.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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