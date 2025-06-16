Reuters: страны G7 в совместном заявлении укажут на право Израиля на самооборону
Страны «большой семерки» (G7) в проекте совместного заявления саммита в Канаде укажут на «право Израиля на самооборону». Об этом пишет Reuters со ссылкой на копию документа.
В том же документе может оказаться призыв к прекращению эскалации на Ближнем Востоке. Утверждается, что президент США Дональд Трамп не будет подписывать документ.
13 июня произошло очередное обострение на Ближнем Востоке. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала масштабную операцию, во время которой атаковала иранские ядерные объекты и позиции высокопоставленных военных. В ответ Тегеран стал обстреливать Тель-Авив ракетами и беспилотниками. Обмен ударами продолжается.
Минздрав Израиля сообщил 16 июня, что при ночном ударе со стороны Ирана пострадали около 290 человек. Израильская национальная медицинская служба (MDA) сообщала о четырех погибших.
12 июня Bloomberg со ссылкой на источники писал, что страны G7 опубликуют отдельные заявления по саммиту из-за возникших разногласий по его содержанию. Уточнялось, что премьер-министр Канады Марк Карни стремится ослабить напряженность в отношениях с президентом США Трампом и продвинуть переговоры о торговле и безопасности.