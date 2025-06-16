Reuters: страны G7 в совместном заявлении укажут на право Израиля на самооборону

12 июня Bloomberg со ссылкой на источники писал, что страны G7 опубликуют отдельные заявления по саммиту из-за возникших разногласий по его содержанию. Уточнялось, что премьер-министр Канады Марк Карни стремится ослабить напряженность в отношениях с президентом США Трампом и продвинуть переговоры о торговле и безопасности.