Страны G7 опубликуют отдельные заявления по саммиту из-за разногласий
Страны – участницы «Большой семерки» не станут публиковать совместное заявление из-за возникших разногласий по его содержанию. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
«Лидеры стран «Большой семерки» скорее всего опубликуют вместо единого документа отдельные совместные заявления лидеров по различным темам», – говорится в материале.
По данным агентства, такой подход является «предпочтительным для канадских хозяев». Премьер-министр страны Марк Карни стремится ослабить напряженность в отношениях с президентом США Дональдом Трампом и продвинуть переговоры о торговле и безопасности.
G7 является международным клубом развитых экономик мира. В объединение входят США, Великобритания, Германия, Франция, Италия, Канада и Япония. До 2014 г. группа носила название G8, поскольку в нее также входила Россия. РФ была исключена из объединения после присоединения Крыма.