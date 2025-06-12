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Страны G7 опубликуют отдельные заявления по саммиту из-за разногласий

Ведомости

Страны – участницы «Большой семерки» не станут публиковать совместное заявление из-за возникших разногласий по его содержанию. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

«Лидеры стран «Большой семерки» скорее всего опубликуют вместо единого документа отдельные совместные заявления лидеров по различным темам», – говорится в материале.

По данным агентства, такой подход является «предпочтительным для канадских хозяев». Премьер-министр страны Марк Карни стремится ослабить напряженность в отношениях с президентом США Дональдом Трампом и продвинуть переговоры о торговле и безопасности.

Встреча пройдет с 15 по 17 июня в Канаде. Ожидается, что страну посетит и Трамп.

G7 является международным клубом развитых экономик мира. В объединение входят США, Великобритания, Германия, Франция, Италия, Канада и Япония. До 2014 г. группа носила название G8, поскольку в нее также входила Россия. РФ была исключена из объединения после присоединения Крыма.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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