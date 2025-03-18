Путин задался вопросом о причинах наименования G7 «Большой семеркой»

Особое внимание президент уделил санкциям. Они, по словам главы государства, являются способом системного и стратегического давления на страну. По его словам, в отношении физических и юридических лиц из России всего было введено 28 595 санкций. Если же эти ограничения будут ослаблены, то Запад все равно найдет те или иные способы давления на Россию.