Путин задался вопросом о причинах наименования G7 «Большой семеркой»
Президент России Владимир Путин задался вопросом, почему G7 называют «Большой семеркой». Об этом он сказал в ходе своего выступления на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей. Трансляцию мероприятия вел Кремль.
«Почему «семерка» большая? Непонятно. Там куда ни посмотришь, на карте не видно никого», – с улыбкой прокомментировал президент.
Российский лидер в тот момент указывал на разницу в темпах роста ВВП. Глава страны напомнил, что в 2024 г. рост ВВП стран еврозоны составил лишь 0,9%. У G7 – всего 1,9%, а вот у стран БРИКС – 4,9%. В России же этот показатель два года подряд превышает 4%.
Группа G7 представляет собой международное объединение ведущих экономических держав. В ее состав сейчас входят США, Великобритания, Германия, Франция, Италия, Канада и Япония. До 2014 г. группа была известна как G8, поскольку в нее также входила Россия. Но после присоединения Крыма РФ была исключена из состава группы.
На съезде РСПП Путин в самом начале выступления пообещал абсолютно откровенный разговор с крупным бизнесом в закрытом режиме на съезде РСПП после завершения публичной части. По его словам, вопросов в этой сфере действительно много, включая совершенствование нормативной базы реального сектора, снятие избыточных барьеров и в целом улучшение регуляторной среды для бизнеса.
Особое внимание президент уделил санкциям. Они, по словам главы государства, являются способом системного и стратегического давления на страну. По его словам, в отношении физических и юридических лиц из России всего было введено 28 595 санкций. Если же эти ограничения будут ослаблены, то Запад все равно найдет те или иные способы давления на Россию.
Путин также заявил, что вопрос о возвращении иностранного бизнеса в РФ будет рассматриваться только с учетом приоритета российских компаний и их сотрудников. Если же теперь какие-либо ниши ушедших из России компаний заняты, то «поезд ушел», преференций не будет.