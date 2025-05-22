Трамп посетит Канаду 15–17 июня для участия в саммите G7
Президент США Дональд Трамп посетит Канаду с 15 по 17 июня для участия в саммите лидеров G7, сообщила представительница Белого дома Кэролайн Левитт.
«После парада президент Трамп отправится на саммит лидеров G7 в Канаду, который пройдет с 15 по 17 июня», – сказала Левитт на пресс-брифинге.
21 мая президент США Дональд Трамп объявил, что считает решение исключить Россию из клуба стран «группы восьми» неверным. На переговорах с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой он сообщил, что «было бы лучше», если бы Россия осталась членом G8.
«Большая семерка» (G7) является международным клубом развитых экономик мира. В объединение входят США, Великобритания, Германия, Франция, Италия, Канада и Япония. До 2014 г. группа была известна как G8, поскольку в нее также входила Россия. Однако в 2014 г. Россию исключили из клуба после присоединения Крыма.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россию больше не интересует участие в G8. По его словам, Москва больше не считает формат группы релевантным с точки зрения того, чтобы претендовать на лидирующую роль.