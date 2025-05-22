Трамп посетит Канаду 15–17 июня для участия в саммите G7

«Большая семерка» (G7) является международным клубом развитых экономик мира. В объединение входят США, Великобритания, Германия, Франция, Италия, Канада и Япония. До 2014 г. группа была известна как G8, поскольку в нее также входила Россия. Однако в 2014 г. Россию исключили из клуба после присоединения Крыма.