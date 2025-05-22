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Трамп посетит Канаду 15–17 июня для участия в саммите G7

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Президент США Дональд Трамп посетит Канаду с 15 по 17 июня для участия в саммите лидеров G7, сообщила представительница Белого дома Кэролайн Левитт.

«После парада президент Трамп отправится на саммит лидеров G7 в Канаду, который пройдет с 15 по 17 июня», – сказала Левитт на пресс-брифинге.

21 мая президент США Дональд Трамп объявил, что считает решение исключить Россию из клуба стран «группы восьми» неверным. На переговорах с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой он сообщил, что «было бы лучше», если бы Россия осталась членом G8.

«Большая семерка» (G7) является международным клубом развитых экономик мира. В объединение входят США, Великобритания, Германия, Франция, Италия, Канада и Япония. До 2014 г. группа была известна как G8, поскольку в нее также входила Россия. Однако в 2014 г. Россию исключили из клуба после присоединения Крыма.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россию больше не интересует участие в G8. По его словам, Москва больше не считает формат группы релевантным с точки зрения того, чтобы претендовать на лидирующую роль.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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