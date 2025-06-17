Путин встретится с главой «Ростеха» Чемезовым

Прошлый доклад Чемезова о годовых финансовых результатах состоялся в июле 2024 г. Консолидированная выручка «Ростеха» в 2023 г. увеличилась почти на 34%, составив 2,82 трлн руб. Глава «Ростеха» выразил надежду, что в 2024 г. удастся перешагнуть планку в 3 трлн руб. Чистая прибыль увеличилась до 60,1 млрд руб.