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Путин встретится с главой «Ростеха» Чемезовым

Руководитель госкорпорации отчитается о финансовых результатах
Ведомости

Президент Владимир Путин 17 июня проведет встречу с главным исполнительным директором «Ростеха» Сергеем Чемезовым. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Традиционный доклад президенту по итогам финансового года», – сказал он.

Песков отметил, что встреча будет подробная, поскольку корпорация является системообразующей: «Тем более в нынешней ситуации кратно возросло значение этой корпорации и объемы».

Глава государства продолжит подготовку к Петербургскому международному экономическому форуму (ПМЭФ), который пройдет с 18 по 21 июня, добавил представитель Кремля. Тема форума в этом году – «Общие ценности – основа роста в многополярном мире».

Прошлый доклад Чемезова о годовых финансовых результатах состоялся в июле 2024 г. Консолидированная выручка «Ростеха» в 2023 г. увеличилась почти на 34%, составив 2,82 трлн руб. Глава «Ростеха» выразил надежду, что в 2024 г. удастся перешагнуть планку в 3 трлн руб. Чистая прибыль увеличилась до 60,1 млрд руб.

Отдельную часть доклада составила отчетность по военной продукции. В 2023 г. «Ростех» поставил Минобороны новые серийные самолеты Су-34, Су-57, Су-35, Ил-76, Як-130, вертолеты Ми-28, Ка-52, танки Т-90М «Прорыв» и др.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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