Путин встретится с главой «Ростеха» Чемезовым

Путин встретится с главой «Ростеха» ЧемезовымРуководитель госкорпорации отчитается о финансовых результатах
Президент Владимир Путин 17 июня проведет встречу с главным исполнительным директором «Ростеха» Сергеем Чемезовым. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Традиционный доклад президенту по итогам финансового года», – сказал он.
Песков отметил, что встреча будет подробная, поскольку корпорация является системообразующей: «Тем более в нынешней ситуации кратно возросло значение этой корпорации и объемы».
Глава государства продолжит подготовку к Петербургскому международному экономическому форуму (ПМЭФ), который пройдет с 18 по 21 июня, добавил представитель Кремля. Тема форума в этом году – «Общие ценности – основа роста в многополярном мире».
Прошлый доклад Чемезова о годовых финансовых результатах состоялся в июле 2024 г. Консолидированная выручка «Ростеха» в 2023 г. увеличилась почти на 34%, составив 2,82 трлн руб. Глава «Ростеха» выразил надежду, что в 2024 г. удастся перешагнуть планку в 3 трлн руб. Чистая прибыль увеличилась до 60,1 млрд руб.
Отдельную часть доклада составила отчетность по военной продукции. В 2023 г. «Ростех» поставил Минобороны новые серийные самолеты Су-34, Су-57, Су-35, Ил-76, Як-130, вертолеты Ми-28, Ка-52, танки Т-90М «Прорыв» и др.