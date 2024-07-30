Чемезов представил Путину отчет о результатах работы «Ростеха» за 2023 год

«К сожалению, это пока еще не очень высокая прибыль для такой выручки, которую мы сегодня показываем, но это прежде всего говорит о том, что у нас большой объем контрактов по гособоронзаказу», – добавил Чемезов, пояснив, что рентабельность ГОЗ – порядка 2%. Кроме того, объяснил глава Ростеха, военная приемка принимает не все накладные расходы, поэтому этих 2% порой и не хватает, чтобы закрыть расходы при выполнении гособоронзаказа.