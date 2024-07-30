Чемезов представил Путину отчет о результатах работы «Ростеха» за 2023 год
Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с главным исполнительным директором «Ростеха» Сергеем Чемезовым, в ходе которой тот представил главе государства отчет о результатах работы госкорпорации за прошлый год, сообщается на сайте Кремля.
Консолидированная выручка корпорации, по словам Чемезова, в 2023 г. увеличилась почти на 34% и составила 2,82 трлн руб. Глава Ростеха выразил надежду, что в 2024 г. удастся перешагнуть планку в 3 трлн. Чистая прибыль также увеличилась и составила 60,1 млрд руб.
«К сожалению, это пока еще не очень высокая прибыль для такой выручки, которую мы сегодня показываем, но это прежде всего говорит о том, что у нас большой объем контрактов по гособоронзаказу», – добавил Чемезов, пояснив, что рентабельность ГОЗ – порядка 2%. Кроме того, объяснил глава Ростеха, военная приемка принимает не все накладные расходы, поэтому этих 2% порой и не хватает, чтобы закрыть расходы при выполнении гособоронзаказа.
Чемезов также отчитался, что объем производства гражданской продукции вырос на 5,5% по сравнению с 2022 г. и составил 993 млрд руб. При этом в процентном соотношении объем выпуска гражданской продукции в 2023 г. упал до 35% (в 2022 г. он составлял 44,5%), что говорит о росте объемов гособоронзаказа.
Объем инвестиций в 2023 г. увеличился до 527 млрд руб. По словам Чемезова, это рекордная сумма по сравнению со всеми предыдущими годами. В частности, в 2022 г. показатель составлял 292 млрд руб. Основная часть инвестиций идет на модернизацию и расширение производственных мощностей.
Чемезов также рассказал о результатах по конкретным видам продукции. Так, за 2023 г. Ростех поставил основному заказчику, то есть Министерству обороны, новые серийные самолеты Су-34, Су-57, Су-35, Ил-76, Як-130, вертолеты Ми-28, Ка-52, танки Т-90М «Прорыв». Объем производства и капитального ремонта легкобронированной техники по сравнению с 2022 г. увеличился в три раза, танков – в 3,5 раза, выпуск выстрелов для танков и боевых машин пехоты – почти в девять раз, выпуск самоходной артиллерии в 10 раз. Также в десятки раз увеличилось производство боеприпасов.
В 2023 г. «Ростех» отгрузил первую партию 152-мм самоходных артиллерийских орудий «Мальва» – артустановку, которая может автоматизированно вести стрельбу всеми типами боеприпасов. Еще одна новинка – беспилотный летательный аппарат «Куб» – простой в обращении высокоточный ударный комплекс, предназначенный для поражения удаленных наземных целей. Новую версию БПЛА «Суперкам» «Ростех» выпускает как в разведывательной версии, так и в версии «камикадзе». Также продолжается адаптация штатных авиационных боеприпасов, например, ФАБ-500. В 2024 г. бомбу адаптировали к модулю планирования и коррекции, ее уже используют на передовой.
Говоря о гражданской продукции, Чемезов упомянул, что аппарат респираторной поддержки дыхания для новорожденных «Реанимон», позволяющий проводить дыхательную терапию новорожденных. Аппарат уже получил регистрационное удостоверение, сейчас ведется подготовка к его серийному производству. Аппарат ИВЛ «Мобивент Окси», предназначенный для лечения самостоятельно дышащих пациентов в условиях стационара, проходит процесс сертификации.
«Ростех», доложил Чемезов, ведет активную работу по импортозамещению. В частности, удалось заместить тысячи комплектующих «КамАЗов». Также были замещены на отечественные компоненты специальных транспортных средств – корпуса из бронестали, бамперы, пулестойкие баки, шины, бронированные стекла.