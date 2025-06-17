Дмитрий Медведев назвал G7 «мертвым клубом»

16 июня Трамп в ходе своего первого выступления перед прессой на саммите G7 в Канаде заявил, что исключение России из группы стало серьезной ошибкой. По его мнению, участие РФ могло бы предотвратить украинский кризис. На вопрос о том, следует ли сегодня вернуть Россию в G7 и восстановить формат G8, американский лидер ответил: «Я не говорю, что он должен быть сейчас». Также Трамп назвал неплохой идеей возможное присоединение Китая к группе.