Дмитрий Медведев назвал G7 «мертвым клубом»
Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что «Большая семерка» (G7) давно перестала быть эффективным форматом. По его словам, даже когда группа работала как «восьмерка» с участием России, она уже напоминала «зомби».
Медведев прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о том, что исключение России из G8 было ошибкой. В англоязычном аккаунте в соцсети X он отметил: «На саммите G7 Трамп поставил на место европейских шавок во главе с Микроном», намекая на президента Франции Эммануэля Макрона.
Замглавы Совбеза назвал американского лидера молодцом за то, что тот «отчитал их [европейцев] за исключение России, отказался обсуждать санкции и уехал». Медведев подчеркнул: «Давно ясно, что это мертвый клуб. Помню, когда мы еще сидели с ними за одним столом, – они и тогда уже были зомби».
16 июня Трамп в ходе своего первого выступления перед прессой на саммите G7 в Канаде заявил, что исключение России из группы стало серьезной ошибкой. По его мнению, участие РФ могло бы предотвратить украинский кризис. На вопрос о том, следует ли сегодня вернуть Россию в G7 и восстановить формат G8, американский лидер ответил: «Я не говорю, что он должен быть сейчас». Также Трамп назвал неплохой идеей возможное присоединение Китая к группе.
17 июня в Кремле поддержали заявление Трампа о том, что исключение России из группы стран «большой восьмерки» было ошибкой. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, позиция Москвы относительно нынешней роли G7 хорошо известна: для России этот формат утратил свое практическое значение. Он отметил, что доля стран G7 в мировой экономике продолжает сокращаться.