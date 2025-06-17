В Кремле согласились с Трампом, назвавшим ошибкой исключение РФ из G8
В Кремле поддерживают заявление президента США Дональда Трампа о том, что исключение России из группы стран «большой восьмерки» (G8) было ошибкой. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
По словам Пескова, позиция Москвы относительно нынешней роли G7 хорошо известна: для России этот формат утратил свое практическое значение. Он отметил, что доля стран G7 в мировой экономике продолжает сокращаться.
«И конечно, на фоне, например, так их форматов, как «двадцатка», «семерка» выглядит весьма блекло и достаточно бесполезно», – сказал Песков.
16 июня Трамп в ходе своего первого выступления перед прессой на саммите G7 в Канаде заявил, что исключение России из группы стало серьезной ошибкой. По его мнению, участие РФ могло бы предотвратить украинский кризис. На вопрос о том, следует ли сегодня вернуть Россию в G7 и восстановить формат G8, американский лидер ответил: «Я не говорю, что он должен быть сейчас». Также Трамп назвал «неплохой идеей» возможное присоединение Китая к группе.