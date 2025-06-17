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В Кремле согласились с Трампом, назвавшим ошибкой исключение РФ из G8

Ведомости

В Кремле поддерживают заявление президента США Дональда Трампа о том, что исключение России из группы стран «большой восьмерки» (G8) было ошибкой. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По словам Пескова, позиция Москвы относительно нынешней роли G7 хорошо известна: для России этот формат утратил свое практическое значение. Он отметил, что доля стран G7 в мировой экономике продолжает сокращаться.

«И конечно, на фоне, например, так их форматов, как «двадцатка», «семерка» выглядит весьма блекло и достаточно бесполезно», – сказал Песков.

16 июня Трамп в ходе своего первого выступления перед прессой на саммите G7 в Канаде заявил, что исключение России из группы стало серьезной ошибкой. По его мнению, участие РФ могло бы предотвратить украинский кризис. На вопрос о том, следует ли сегодня вернуть Россию в G7 и восстановить формат G8, американский лидер ответил: «Я не говорю, что он должен быть сейчас». Также Трамп назвал «неплохой идеей» возможное присоединение Китая к группе.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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