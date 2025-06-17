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Посол в Израиле сравнил Трампа с Трумэном, который применил атомную бомбу

Ведомости

Президент США Дональд Трамп опубликовал скриншот сообщения от американского посла в Израиле Майка Хакаби, в котором тот называет его «самым влиятельным президентом за столетие, а может быть, за всю историю». Он заявил, что ни один американский лидер со времен Гарри Трумэна не был в таком положении, как Трамп сейчас. Об этом глава Белого дома написал в социальной сети Truth Social.

«Вы послали меня в Израиль быть Вашими глазами, ушами и голосом, следить за тем, чтобы наш флаг развевался над посольством. Моя обязанность – покинуть его последним. Я не оставлю этот пост. Наш флаг не будет спущен! Вы не искали этого часа; этот час нашел Вас», – написал Хакаби.

Трумэн стал президентом США в 1945 г. В этом же году он принял решение сбросить атомные бомбы на Хиросиму и Нагасаки в Японии.

Обострение ситуации на Ближнем Востоке началось 13 июня. В этот день армия Израиля (ЦАХАЛ) атаковала иранские ядерные объекты и убила несколько высокопоставленных иранских военных. Иран объявил о проведении ответной военной операции. Израильские военные сообщали, что всего Исламская Республика использовала 280 ракет и они не нанесли существенного ущерба критически важной инфраструктуре. Боевые действия продолжаются.

Трамп объявил, что не желает переговоров с Ираном по ядерной сделке и требует «полной капитуляции» государства. При этом он сказал, что Тегеран знает, как с ним связаться, в случае если «они хотят поговорить». До этого портал Axios писал, что переговоры спецпредставителя США Стива Уиткоффа и министра иностранных дел Ирана Аббаса Арагчи могут пройти на этой неделе.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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