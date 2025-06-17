Посол в Израиле сравнил Трампа с Трумэном, который применил атомную бомбу

Президент США Дональд Трамп опубликовал скриншот сообщения от американского посла в Израиле Майка Хакаби, в котором тот называет его «самым влиятельным президентом за столетие, а может быть, за всю историю». Он заявил, что ни один американский лидер со времен Гарри Трумэна не был в таком положении, как Трамп сейчас. Об этом глава Белого дома написал в социальной сети Truth Social.