Посол в Израиле сравнил Трампа с Трумэном, который применил атомную бомбу
Президент США Дональд Трамп опубликовал скриншот сообщения от американского посла в Израиле Майка Хакаби, в котором тот называет его «самым влиятельным президентом за столетие, а может быть, за всю историю». Он заявил, что ни один американский лидер со времен Гарри Трумэна не был в таком положении, как Трамп сейчас. Об этом глава Белого дома написал в социальной сети Truth Social.
«Вы послали меня в Израиль быть Вашими глазами, ушами и голосом, следить за тем, чтобы наш флаг развевался над посольством. Моя обязанность – покинуть его последним. Я не оставлю этот пост. Наш флаг не будет спущен! Вы не искали этого часа; этот час нашел Вас», – написал Хакаби.
Трумэн стал президентом США в 1945 г. В этом же году он принял решение сбросить атомные бомбы на Хиросиму и Нагасаки в Японии.
Обострение ситуации на Ближнем Востоке началось 13 июня. В этот день армия Израиля (ЦАХАЛ) атаковала иранские ядерные объекты и убила несколько высокопоставленных иранских военных. Иран объявил о проведении ответной военной операции. Израильские военные сообщали, что всего Исламская Республика использовала 280 ракет и они не нанесли существенного ущерба критически важной инфраструктуре. Боевые действия продолжаются.
Трамп объявил, что не желает переговоров с Ираном по ядерной сделке и требует «полной капитуляции» государства. При этом он сказал, что Тегеран знает, как с ним связаться, в случае если «они хотят поговорить». До этого портал Axios писал, что переговоры спецпредставителя США Стива Уиткоффа и министра иностранных дел Ирана Аббаса Арагчи могут пройти на этой неделе.