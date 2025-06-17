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CNN: Израиль не сможет уничтожить ядерную программу Ирана без помощи США

Ведомости

В администрации США считают, что Израиль не сможет уничтожить ядерную программу Ирана без их помощи. Об этом сообщает CNN со ссылкой на высокопоставленные американские источники.

По данным телеканала, без бомб США, способных разрушать подземные объекты, и бомбардировщиков B-2 израильская операция «обречена на ограниченный эффект». При этом, отвечая на вопрос о том, есть ли гарантия, что американские бомбы действительно смогут достичь подземных ядерных бункеров и уничтожить их, Трамп ответил, что «ничто не дает никаких гарантий».

Президент США также заявил, что не намерен втягивать США в эти военные действия, он стремится к «настоящему прекращению» конфликта между Ираном и Израилем.

17 июня Трамп заявил, что не желает проводить переговоры с Ираном и ждет от государства полной капитуляции. «Если они хотят поговорить, они знают, как связаться со мной. Им следовало принять сделку, которая была на столе, – это спасло бы много жизней!» – написал он в соцсети Truth Social.

Обострение ситуации на Ближнем Востоке началось 13 июня. В этот день армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковала иранские ядерные объекты и убила несколько высокопоставленных иранских военных. Иран объявил о проведении ответной военной операции. Израильские военные сообщали, что всего Исламская Республика использовала 280 ракет и они не нанесли существенного ущерба критически важной инфраструктуре. Боевые действия продолжаются.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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