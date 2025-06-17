CNN: Израиль не сможет уничтожить ядерную программу Ирана без помощи США

17 июня Трамп заявил, что не желает проводить переговоры с Ираном и ждет от государства полной капитуляции. «Если они хотят поговорить, они знают, как связаться со мной. Им следовало принять сделку, которая была на столе, – это спасло бы много жизней!» – написал он в соцсети Truth Social.