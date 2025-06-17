Трамп заявил о контроле воздушного пространства Ирана силами США
Американские силы контролируют воздушное пространство над Ираном. Об этом объявил президент США Дональд Трамп.
«Теперь у нас полный и абсолютный контроль над небом Ирана. У Ирана было хорошее оборудование для отслеживания и другая оборонительная техника, причем в больших количествах, но это ничто по сравнению с американскими разработками и вооружением», – написал он в Truth Social.
Днем 17 июня Трамп объявил, что ждет от Ирана капитуляции. Он уточнял, что не стремится к прекращению огня между Ираном и Израилем, а конфликт может быть завершен при полном отказе Тегерана от ядерных программ.
Американский лидер в беседе с журналистами также заявил, что Тегеран должен был заключить сделку, но теперь он «не в настроении» вести переговоры.
Обострение конфликта между Ираном и Израилем началось 13 июня. Тогда израильская армия совершила массированный обстрел территории Ирана, нанеся удары по иранским ядерным объектам и позициям высокопоставленных военных. В ответ Иран начал обстрелы Израиля ракетами и дронами.
До этого, с апреля 2025 г., Вашингтон и Тегеран проводили переговоры по ядерной проблеме Ирана. Американская сторона заявляла, что Тегеран может тайно создавать ядерное оружие, но Иран отвергал эти заявления. Новый раунд переговоров между США и Ираном, запланированный в Маскате, был отменен после начала израильской операции.