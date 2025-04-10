По данным собеседников, Трамп вновь настаивал на необходимости добиваться от президента России Владимира Путина прекращения огня на Украине, однако заявил, что новые санкции обходятся США слишком дорого. Несмотря на предыдущие угрозы, он не выразил готовности поддержать новые меры давления. Как сообщает Bloomberg, его позиция стала предметом разочарования среди других лидеров G7, которые ожидали более жесткой линии в отношении Москвы.