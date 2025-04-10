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Bloomberg: Трамп на ужине G7 отказался поддержать усиление санкций против России

Ведомости

Во время неформального ужина лидеров стран «Большой семерки» (G7) президент США Дональд Трамп выразил скептицизм по поводу ужесточения санкционного давления на Россию, что вызвало обеспокоенность у союзников. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с обсуждениями.

По данным собеседников, Трамп вновь настаивал на необходимости добиваться от президента России Владимира Путина прекращения огня на Украине, однако заявил, что новые санкции обходятся США слишком дорого. Несмотря на предыдущие угрозы, он не выразил готовности поддержать новые меры давления. Как сообщает Bloomberg, его позиция стала предметом разочарования среди других лидеров G7, которые ожидали более жесткой линии в отношении Москвы.

Ожидается, что в итоговом заявлении саммита, которое подготовит председательствующий на встрече премьер-министр Канады Марк Карни, будет подчеркнута поддержка мирных инициатив США. Документ, по предварительной информации, зафиксирует, что Украина выразила готовность к перемирию, тогда как «Россия продолжает отказываться от подобных шагов». Также в тексте будет содержаться призыв к продолжению санкционного давления на Москву.

Ранее стало известно, что Трамп «относительно положительно» ответил на вопрос французского лидера Эммануэля Макрона о том, позволит ли он продвинуться законопроекту США об антироссийских санкциях.

16 июня Трамп начал свое первое обращение к прессе на саммите G7 в Канаде с заявления, что исключение России из G8 было серьезной ошибкой, поскольку ее участие в группе могло бы предотвратить украинский кризис.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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