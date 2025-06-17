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Иранские структуры заявили о прямом участии США в эскалации на стороне Израиля

Ведомости

США напрямую вовлечены в конфликт между Ираном и Израилем, пишут «РИА Новости» со ссылкой источник в иранских силовых структурах. По его словам, Вашингтон оказывает помощь Тель-Авиву, в том числе участвуя в перехвате иранских ракет.

Источник отметил, что оружие, используемое Израилем, – американского производства и применяется с одобрения Вашингтона. Он добавил, что Тегеран будет отвечать на подобную эскалацию зеркально.

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что США примут участие в ударах по Ирану, если Тегеран откажется от заключения ядерной сделки. По его словам, Вашингтон рассматривает возможность присоединиться к военной кампании Израиля против Ирана. Соответствующее решение может быть принято в ближайшее время, добавил Мерц.

Президент США Дональд Трамп также потребовал от Ирана «безоговорочной капитуляции». Он заявил, что не хотел бы выпуска ракет «по гражданским лицам или американским солдатам», хотя его «терпение на исходе».

Кроме того, Трамп рассказал, что американские силы знают местонахождение верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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