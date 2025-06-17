Иранские структуры заявили о прямом участии США в эскалации на стороне Израиля

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что США примут участие в ударах по Ирану, если Тегеран откажется от заключения ядерной сделки. По его словам, Вашингтон рассматривает возможность присоединиться к военной кампании Израиля против Ирана. Соответствующее решение может быть принято в ближайшее время, добавил Мерц.