Иранские структуры заявили о прямом участии США в эскалации на стороне Израиля
США напрямую вовлечены в конфликт между Ираном и Израилем, пишут «РИА Новости» со ссылкой источник в иранских силовых структурах. По его словам, Вашингтон оказывает помощь Тель-Авиву, в том числе участвуя в перехвате иранских ракет.
Источник отметил, что оружие, используемое Израилем, – американского производства и применяется с одобрения Вашингтона. Он добавил, что Тегеран будет отвечать на подобную эскалацию зеркально.
Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что США примут участие в ударах по Ирану, если Тегеран откажется от заключения ядерной сделки. По его словам, Вашингтон рассматривает возможность присоединиться к военной кампании Израиля против Ирана. Соответствующее решение может быть принято в ближайшее время, добавил Мерц.
Президент США Дональд Трамп также потребовал от Ирана «безоговорочной капитуляции». Он заявил, что не хотел бы выпуска ракет «по гражданским лицам или американским солдатам», хотя его «терпение на исходе».
Кроме того, Трамп рассказал, что американские силы знают местонахождение верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи.