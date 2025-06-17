США перебрасывают дополнительные истребители на Ближний Восток

Также, по информации высокопоставленного чиновника Белого дома, президент Дональд Трамп в ближайшее время проведет совещание с советниками по нацбезопасности в Ситуационном центре. Будут рассматриваться варианты нанесения ударов по объектам в Иране, включая ядерную инфраструктуру.



Ранее «РИА Новости» со ссылкой на источник в иранских силовых структурах писали, что США напрямую вовлечены в конфликт между Ираном и Израилем. По его словам, Вашингтон оказывает помощь Тель-Авиву, в том числе участвуя в перехвате иранских ракет.