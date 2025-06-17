США перебрасывают дополнительные истребители на Ближний Восток
США перебрасывают на Ближний Восток дополнительные истребители, а срок развертывания уже находящихся там воздушных сил продлевается. Об этом сообщил Fox News со ссылкой на представителя Пентагона.
Речь идет о средствах противовоздушной обороны (ПВО), включая истребители F-16, F-22 и F-35. Кроме того, стало известно, что авианосная ударная группа USS Nimitz направляется на Ближний Восток из Южно-Китайского моря, несмотря на прежние планы по ее замене на группу Carl Vinson, находившуюся в регионе последние месяцы. Теперь обе ударные группы будут дислоцированы на Ближнем Востоке одновременно.
Также, по информации высокопоставленного чиновника Белого дома, президент Дональд Трамп в ближайшее время проведет совещание с советниками по нацбезопасности в Ситуационном центре. Будут рассматриваться варианты нанесения ударов по объектам в Иране, включая ядерную инфраструктуру.
Ранее «РИА Новости» со ссылкой на источник в иранских силовых структурах писали, что США напрямую вовлечены в конфликт между Ираном и Израилем. По его словам, Вашингтон оказывает помощь Тель-Авиву, в том числе участвуя в перехвате иранских ракет.
Президент США Дональд Трамп потребовал от Ирана «безоговорочной капитуляции». Он заявил, что не хотел бы выпуска ракет «по гражданским лицам или американским солдатам», хотя его «терпение на исходе».
Кроме того, Трамп рассказал, что американские силы знают местонахождение верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи.