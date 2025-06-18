Силы ПВО сбили 48 украинских беспилотников над регионами России

Наибольшее число сбитых беспилотников – 14 – пришлись на Брянскую область. Еще 11 были ликвидированы в Курской области. В Орловской области российские военные сбили 10 БПЛА, в Белгородской – пять, в Тульской – три. По два беспилотника были уничтожены в небе над территориями Калужской области и Московским регионом. Одна воздушная цель была поражена в Липецкой области.