Силы ПВО сбили 48 украинских беспилотников над регионами России
За ночь дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили в российских регионах 48 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа. Об этом сообщает Минобороны РФ.
Наибольшее число сбитых беспилотников – 14 – пришлись на Брянскую область. Еще 11 были ликвидированы в Курской области. В Орловской области российские военные сбили 10 БПЛА, в Белгородской – пять, в Тульской – три. По два беспилотника были уничтожены в небе над территориями Калужской области и Московским регионом. Одна воздушная цель была поражена в Липецкой области.
Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об отсутствии пострадавших и разрушений при ночном налете БПЛА.
Росавиация вводила ограничения на работу аэропорта «Жуковский» (Раменское). Ранним утром они были отменены.
В ночь на 17 июня силы ПВО сбили 147 украинских БПЛА над 10 регионами РФ. Атаки были отражены над Белгородской, Курской, Брянской, Воронежской, Тверской, Липецкой, Орловской, Тамбовской, Тульской областями, а также над территорией Московского региона.