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Силы ПВО сбили 48 украинских беспилотников над регионами России

Ведомости

За ночь дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили в российских регионах 48 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Наибольшее число сбитых беспилотников – 14 – пришлись на Брянскую область. Еще 11 были ликвидированы в Курской области. В Орловской области российские военные сбили 10 БПЛА, в Белгородской – пять, в Тульской – три. По два беспилотника были уничтожены в небе над территориями Калужской области и Московским регионом. Одна воздушная цель была поражена в Липецкой области.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об отсутствии пострадавших и разрушений при ночном налете БПЛА.

Росавиация вводила ограничения на работу аэропорта «Жуковский» (Раменское). Ранним утром они были отменены.

В ночь на 17 июня силы ПВО сбили 147 украинских БПЛА над 10 регионами РФ. Атаки были отражены над Белгородской, Курской, Брянской, Воронежской, Тверской, Липецкой, Орловской, Тамбовской, Тульской областями, а также над территорией Московского региона.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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