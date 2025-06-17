Силы ПВО уничтожили 147 украинских БПЛА над регионами России

В 03:40 пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко сообщил о введении ограничений в московских аэропортах «Внуково», «Домодедово», «Жуковский» (Раменское) и «Шереметьево». В 04:05 представитель агентства проинформировал, что воздушные гавани возобновили прием и выпуск самолетов. Ночью мера также была установлена в аэропортах Калуги («Грабцево»), Тамбова («Донское») и Нижнего Новгорода («Стригино»). В двух последних аэропортах ограничения были сняты в 05:43 мск.