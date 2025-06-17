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Силы ПВО уничтожили 147 украинских БПЛА над регионами России

Атака беспилотников была отражена в 10 регионах России
Ведомости

В течение ночи силы ПВО перехватили и уничтожили 147 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа над 10 регионами РФ. Об этом сообщает Минобороны.

Атаки были отражены с 23:30 мск 16 июня до 07:00 мск 17 июня. Российские военные сбили беспилотники над Белгородской, Курской, Брянской, Воронежской, Тверской, Липецкой, Орловской, Тамбовской, Тульской областями, а также над территорией Московского региона.

В общей сложности с 20:00 мск 16 июня до 07:00 мск 17 июня были ликвидированы 198 вражеских БПЛА. По данным военного ведомства, с 20:00 до 23:30 16 июня силы ПВО сбили 51 беспилотник над Белгородской областью.

В 03:40 пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко сообщил о введении ограничений в московских аэропортах «Внуково», «Домодедово», «Жуковский» (Раменское) и «Шереметьево». В 04:05 представитель агентства проинформировал, что воздушные гавани возобновили прием и выпуск самолетов. Ночью мера также была установлена в аэропортах Калуги («Грабцево»), Тамбова («Донское») и Нижнего Новгорода («Стригино»). В двух последних аэропортах ограничения были сняты в 05:43 мск.

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, ночью силы ПВО отразили атаку двух украинских БПЛА, летевших в направлении Москвы.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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