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Собянин: ночью силы ПВО сбили два летевших на Москву беспилотника

Ведомости

Дежурные силы ПВО отразили атаку двух украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), летевших в направлении Москвы. Об этом ночью сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Глава города опубликовал сообщение о сбитых БПЛА в 03:17 мск 17 июня. В 03:40 пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко сообщил об ограничении работы московских аэропортов «Внуково», «Домодедово», «Жуковский» (Раменское) и «Шереметьево». В 04:05 представитель агентства проинформировал, что воздушные гавани возобновили прием и выпуск самолетов.

Ночью ограничения также были введены в аэропортах Калуги («Грабцево»), Тамбова («Донское») и Нижнего Новгорода («Стригино»).

До этого Минобороны сообщало, что с 20:00 до 23:30 мск 16 июня силы ПВО ликвидировали 51 украинский БПЛА самолетного типа над Белгородской областью.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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