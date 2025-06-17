Собянин: ночью силы ПВО сбили два летевших на Москву беспилотника
Дежурные силы ПВО отразили атаку двух украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), летевших в направлении Москвы. Об этом ночью сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
Глава города опубликовал сообщение о сбитых БПЛА в 03:17 мск 17 июня. В 03:40 пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко сообщил об ограничении работы московских аэропортов «Внуково», «Домодедово», «Жуковский» (Раменское) и «Шереметьево». В 04:05 представитель агентства проинформировал, что воздушные гавани возобновили прием и выпуск самолетов.
Ночью ограничения также были введены в аэропортах Калуги («Грабцево»), Тамбова («Донское») и Нижнего Новгорода («Стригино»).
До этого Минобороны сообщало, что с 20:00 до 23:30 мск 16 июня силы ПВО ликвидировали 51 украинский БПЛА самолетного типа над Белгородской областью.