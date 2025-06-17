Собянин: ночью силы ПВО сбили два летевших на Москву беспилотника

Глава города опубликовал сообщение о сбитых БПЛА в 03:17 мск 17 июня. В 03:40 пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко сообщил об ограничении работы московских аэропортов «Внуково», «Домодедово», «Жуковский» (Раменское) и «Шереметьево». В 04:05 представитель агентства проинформировал, что воздушные гавани возобновили прием и выпуск самолетов.