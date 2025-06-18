Герасимов проверил ход выполнения боевых задач на красноармейском направлении
Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов провел инспекцию соединений группировки «Центр», действующих на красноармейском направлении в зоне спецоперации. Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны.
Герасимов посетил пункты управления мотострелковых подразделений, где заслушал доклады командующего армией и командиров соединений о текущей оперативной обстановке и выполнении поставленных задач. Особое внимание было уделено анализу эффективности действий войск в зоне ответственности.
По итогам проверки начальник Генштаба провел совещание с командованием группировки «Центр», на котором были подведены промежуточные итоги боевой работы и определены приоритетные задачи на ближайшую перспективу.
В завершение визита Герасимов вручил государственные награды военнослужащим. Награжденные бойцы были отмечены за проявленные мужество и героизм при выполнении боевых задач. Начальник Генштаба поблагодарил военных за их службу и вклад в достижение поставленных целей.