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The Guardian: ЕС может направить силы НАТО на Украину без поддержки США

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Евросоюз (ЕС) может направить миротворческие силы НАТО на Украину без поддержки США. Об этом пишет The Guardian.

По мнению автора материала Пола Тейлора, Европа должна «взять НАТО под свой контроль» в собственных интересах, поскольку США переключили внимание на противостояние Китаю. В связи с этим он призвал страны ЕС подготовиться к тому дню, когда альянсу придется принимать решения и действовать без участия Вашингтона.

Возможность размещения западных военнослужащих на территории Украины в случае прекращения огня допустил президент Франции Эммануэль Макрон в феврале 2024 г. The Telegraph в январе писал, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер и Макрон обсуждают отправку миротворческих сил на Украину в будущем.

14 июня Стармер говорил, что участие британских миротворцев на Украине после завершения боевых действий возможно лишь при условии американского воздушного прикрытия. Он также заявил, что Европа должна активизироваться, но без США создание устойчивой системы безопасности невозможно.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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