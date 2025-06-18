The Guardian: ЕС может направить силы НАТО на Украину без поддержки США
Евросоюз (ЕС) может направить миротворческие силы НАТО на Украину без поддержки США. Об этом пишет The Guardian.
По мнению автора материала Пола Тейлора, Европа должна «взять НАТО под свой контроль» в собственных интересах, поскольку США переключили внимание на противостояние Китаю. В связи с этим он призвал страны ЕС подготовиться к тому дню, когда альянсу придется принимать решения и действовать без участия Вашингтона.
Возможность размещения западных военнослужащих на территории Украины в случае прекращения огня допустил президент Франции Эммануэль Макрон в феврале 2024 г. The Telegraph в январе писал, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер и Макрон обсуждают отправку миротворческих сил на Украину в будущем.
14 июня Стармер говорил, что участие британских миротворцев на Украине после завершения боевых действий возможно лишь при условии американского воздушного прикрытия. Он также заявил, что Европа должна активизироваться, но без США создание устойчивой системы безопасности невозможно.