The Guardian: ЕС может направить силы НАТО на Украину без поддержки США

По мнению автора материала Пола Тейлора, Европа должна «взять НАТО под свой контроль» в собственных интересах, поскольку США переключили внимание на противостояние Китаю. В связи с этим он призвал страны ЕС подготовиться к тому дню, когда альянсу придется принимать решения и действовать без участия Вашингтона.