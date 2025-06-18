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В постпредстве Ирана при ООН опровергли просьбу Тегерана о переговорах

Ведомости

Ни один иранский чиновник «никогда не просился ползать перед воротами Белого дома», говорится в заявлении на странице постпредства Ирана при ООН в соцсети Х. Так в постпредстве ответили на заявление президента США Дональда Трампа о том, что в Тегеране просят о переговорах.

«Единственное, что более отвратительно, чем его ложь, – это его трусливая угроза «уничтожить» лидера Ирана», – отмечено в публикации.

Представители Ирана добавили, что страна не будет вести переговоры под давлением, как и принимать мир в таких условиях. При этом представители Ирана вновь пообещали ответить «на любую угрозу – встречной угрозой и на любое действие – ответным действием».

18 июня Трамп заявил журналистам, что США могут нанести удар по Ирану. Он добавил, что на Ближнем Востоке может произойти «много плохих вещей». При этом он отметил, что иранское правительство связалось с США и попросило переговоров, подчеркнув, что «никогда не поздно» принять такое решение. Позже он пожелал «удачи» верховному лидеру Ирана Али Хаменеи, который заявил, что Тегеран не намерен капитулировать.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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