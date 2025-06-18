В постпредстве Ирана при ООН опровергли просьбу Тегерана о переговорах

18 июня Трамп заявил журналистам, что США могут нанести удар по Ирану. Он добавил, что на Ближнем Востоке может произойти «много плохих вещей». При этом он отметил, что иранское правительство связалось с США и попросило переговоров, подчеркнув, что «никогда не поздно» принять такое решение. Позже он пожелал «удачи» верховному лидеру Ирана Али Хаменеи, который заявил, что Тегеран не намерен капитулировать.