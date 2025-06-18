В постпредстве Ирана при ООН опровергли просьбу Тегерана о переговорах
Ни один иранский чиновник «никогда не просился ползать перед воротами Белого дома», говорится в заявлении на странице постпредства Ирана при ООН в соцсети Х. Так в постпредстве ответили на заявление президента США Дональда Трампа о том, что в Тегеране просят о переговорах.
«Единственное, что более отвратительно, чем его ложь, – это его трусливая угроза «уничтожить» лидера Ирана», – отмечено в публикации.
Представители Ирана добавили, что страна не будет вести переговоры под давлением, как и принимать мир в таких условиях. При этом представители Ирана вновь пообещали ответить «на любую угрозу – встречной угрозой и на любое действие – ответным действием».
18 июня Трамп заявил журналистам, что США могут нанести удар по Ирану. Он добавил, что на Ближнем Востоке может произойти «много плохих вещей». При этом он отметил, что иранское правительство связалось с США и попросило переговоров, подчеркнув, что «никогда не поздно» принять такое решение. Позже он пожелал «удачи» верховному лидеру Ирана Али Хаменеи, который заявил, что Тегеран не намерен капитулировать.