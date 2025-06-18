CNN: США направляют на Ближний Восток третий авианосец
Американский авианосец USS Ford готовится к развертыванию в восточной части Средиземного моря. Это позволит задействовать третий авианосец вблизи зоны конфликта между Израилем и Ираном, сообщает CNN со ссылкой на источники.
«Вооруженные силы США используют авианосцы для демонстрации силы в любой точке мира, и они одними из первых отправляются в бой во время кризисов», – отмечают в CNN.
Эти корабли способны нести десятки боевых самолетов, выполнять ударные задачи, перехватывать ракеты и беспилотники. Кроме того, авианосцы могут сопровождаться эскортом военных кораблей, обеспечивающих защиту от воздушных, надводных и подводных угроз.
До этого сообщалось, что в Аравийском море уже находится авианосная ударная группа во главе с USS Carl Vinson. Позднее из Южно-Китайского моря в район Ближнего Востока был направлен авианосец USS Nimitz. Теперь к ним присоединится третий авианосец, усиливая военное присутствие США в регионе.