CNN: США направляют на Ближний Восток третий авианосец

До этого сообщалось, что в Аравийском море уже находится авианосная ударная группа во главе с USS Carl Vinson. Позднее из Южно-Китайского моря в район Ближнего Востока был направлен авианосец USS Nimitz. Теперь к ним присоединится третий авианосец, усиливая военное присутствие США в регионе.