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CNN: США направляют на Ближний Восток третий авианосец

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Американский авианосец USS Ford готовится к развертыванию в восточной части Средиземного моря. Это позволит задействовать третий авианосец вблизи зоны конфликта между Израилем и Ираном, сообщает CNN со ссылкой на источники.

«Вооруженные силы США используют авианосцы для демонстрации силы в любой точке мира, и они одними из первых отправляются в бой во время кризисов», – отмечают в CNN.

Эти корабли способны нести десятки боевых самолетов, выполнять ударные задачи, перехватывать ракеты и беспилотники. Кроме того, авианосцы могут сопровождаться эскортом военных кораблей, обеспечивающих защиту от воздушных, надводных и подводных угроз.

До этого сообщалось, что в Аравийском море уже находится авианосная ударная группа во главе с USS Carl Vinson. Позднее из Южно-Китайского моря в район Ближнего Востока был направлен авианосец USS Nimitz. Теперь к ним присоединится третий авианосец, усиливая военное присутствие США в регионе.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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