DM: «самолет Судного дня» приземлился около Вашингтона после угроз Ирана
Борт ВВС США Boeing E-4B Nightwatch, который называют «самолетом Судного дня», приземлился на авиабазу Эндрюс недалеко от Вашингтона на фоне эскалации конфликта Ирана и Израиля, сообщила британская газета Daily Mail.
«Самолет вылетел из Божер-Сити в 17:56 по восточному времени, пролетел вдоль побережья, сделал петлю вокруг границы Вирджинии и Северной Каролины и приземлился на авиабазе Эндрюс в 22:01», – отмечается в публикации.
Самолет, замеченный в воздушном пространстве, служит командным пунктом для американского лидера и высшего руководства США, если возникнет ядерный конфликт. Обычно он находится на военной базе Барксдейл в Луизиане. По данным издания, причины нахождения боинга в штате Мэриленд неизвестны, но могут быть связаны с угрозами Ирана.
18 июня Трамп заявил журналистам, что США могут нанести удар по Ирану. Он добавил, что на Ближнем Востоке может произойти «много плохих вещей». Требования о полной и безоговорочной капитуляции он назвал «последним ультиматумом». В постпредстве Ирана при ООН, в свою очередь, подчеркнули, что государство не пойдет на переговоры под давлением и не примет мир в таких условиях. Представители Ирана вновь пообещали ответить «на любую угрозу – встречной угрозой и на любое действие – ответным действием».