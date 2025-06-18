DM: «самолет Судного дня» приземлился около Вашингтона после угроз Ирана

18 июня Трамп заявил журналистам, что США могут нанести удар по Ирану. Он добавил, что на Ближнем Востоке может произойти «много плохих вещей». Требования о полной и безоговорочной капитуляции он назвал «последним ультиматумом». В постпредстве Ирана при ООН, в свою очередь, подчеркнули, что государство не пойдет на переговоры под давлением и не примет мир в таких условиях. Представители Ирана вновь пообещали ответить «на любую угрозу – встречной угрозой и на любое действие – ответным действием».