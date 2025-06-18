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DM: «самолет Судного дня» приземлился около Вашингтона после угроз Ирана

Ведомости

Борт ВВС США Boeing E-4B Nightwatch, который называют «самолетом Судного дня», приземлился на авиабазу Эндрюс недалеко от Вашингтона на фоне эскалации конфликта Ирана и Израиля, сообщила британская газета Daily Mail.

«Самолет вылетел из Божер-Сити в 17:56 по восточному времени, пролетел вдоль побережья, сделал петлю вокруг границы Вирджинии и Северной Каролины и приземлился на авиабазе Эндрюс в 22:01», – отмечается в публикации.

Самолет, замеченный в воздушном пространстве, служит командным пунктом для американского лидера и высшего руководства США, если возникнет ядерный конфликт. Обычно он находится на военной базе Барксдейл в Луизиане. По данным издания, причины нахождения боинга в штате Мэриленд неизвестны, но могут быть связаны с угрозами Ирана.

18 июня Трамп заявил журналистам, что США могут нанести удар по Ирану. Он добавил, что на Ближнем Востоке может произойти «много плохих вещей». Требования о полной и безоговорочной капитуляции он назвал «последним ультиматумом». В постпредстве Ирана при ООН, в свою очередь, подчеркнули, что государство не пойдет на переговоры под давлением и не примет мир в таких условиях. Представители Ирана вновь пообещали ответить «на любую угрозу – встречной угрозой и на любое действие – ответным действием».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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