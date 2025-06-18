Трамп заявил о «последнем ультиматуме» Ирану
Президент США Дональд Трамп объяснил свои слова, что Иран должен капитулировать. Во время общения с журналистами у Белого дома он охарактеризовал это требование как «последний ультиматум».
«Можно и так сказать. Можно даже сказать: последний ультиматум», – так он ответил на вопрос о том, можно ли воспринимать его позицию как ультиматум (цитата по «РИА Новости»).
The Jerusalem Post со ссылкой на американские и европейские источники сообщала, что Трамп намерен сделать Ирану «последнее предложение» по ядерной сделке. Собеседники газеты рассказали, что оно будет основано на американском принципе нулевого обогащения урана. Как пишет The Jerusalem Post, «новое предложение может быть намного лучше», чем то, которое Вашингтон сделал около полутора недель назад.
17 июня Трамп написал в своей соцсети Truth Social, что от Ирана ему необходима «безоговорочная капитуляция» и он не готов вести переговоры со страной. Американский лидер также заявил, что США знают местонахождение верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, однако не собираются его ликвидировать. Хаменеи, в свою очередь, ответил на высказывания президента США, что Тегеран ответит на любое военное вмешательство и нанесет стране «невосполнимый урон».
На следующий день Трамп заявил, что удары сил государства по объектам ядерной сферы в Иране возможны. По его словам, «ничего еще не закончено», а на Ближнем Востоке может произойти «много плохих вещей».