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Трамп заявил о «последнем ультиматуме» Ирану

Ведомости

Президент США Дональд Трамп объяснил свои слова, что Иран должен капитулировать. Во время общения с журналистами у Белого дома он охарактеризовал это требование как «последний ультиматум».

«Можно и так сказать. Можно даже сказать: последний ультиматум», – так он ответил на вопрос о том, можно ли воспринимать его позицию как ультиматум (цитата по «РИА Новости»).

The Jerusalem Post со ссылкой на американские и европейские источники сообщала, что Трамп намерен сделать Ирану «последнее предложение» по ядерной сделке. Собеседники газеты рассказали, что оно будет основано на американском принципе нулевого обогащения урана. Как пишет The Jerusalem Post, «новое предложение может быть намного лучше», чем то, которое Вашингтон сделал около полутора недель назад.

17 июня Трамп написал в своей соцсети Truth Social, что от Ирана ему необходима «безоговорочная капитуляция» и он не готов вести переговоры со страной. Американский лидер также заявил, что США знают местонахождение верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, однако не собираются его ликвидировать. Хаменеи, в свою очередь, ответил на высказывания президента США, что Тегеран ответит на любое военное вмешательство и нанесет стране «невосполнимый урон».

На следующий день Трамп заявил, что удары сил государства по объектам ядерной сферы в Иране возможны. По его словам, «ничего еще не закончено», а на Ближнем Востоке может произойти «много плохих вещей».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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