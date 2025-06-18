Трамп заявил о «последнем ультиматуме» Ирану

17 июня Трамп написал в своей соцсети Truth Social, что от Ирана ему необходима «безоговорочная капитуляция» и он не готов вести переговоры со страной. Американский лидер также заявил, что США знают местонахождение верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, однако не собираются его ликвидировать. Хаменеи, в свою очередь, ответил на высказывания президента США, что Тегеран ответит на любое военное вмешательство и нанесет стране «невосполнимый урон».