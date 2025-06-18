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Трамп заявил, что может нанести удар по Ирану, а может и нет

США допускают возобновление переговоров
Ведомости

Президент США Дональд Трамп допустил, что удары сил государства по объектам ядерной сферы в Иране возможны. По его словам, «ничего еще не закончено», а на Ближнем Востоке может произойти «много плохих вещей». Об этом он заявил телеканалу SkyNews.

«Я могу это сделать, могу и не сделать. Никто не знает , что я собираюсь делать», – ответил президент на вопрос журналистов. Трамп также заявил о «плохих намерениях» Ирана. Он добавил, что государство в течение 40 лет желало смерти Америке и Израилю, а также «всем, кто им не нравился».

«Хулиганы. Они были хулиганами на школьном дворе», – подчеркнул Трамп, отметив, что это время закончилось и далее нужно наблюдать за тем, что произойдет.

При этом американский президент отметил, что Иран связался с США, его представители готовы приехать в Белый дом, чтобы провести переговоры. «Никогда не поздно», – подчеркнул он, добавив, что следующая неделя будет важной.

18 июня газета The Washington Post писала, что вступление США в полномасштабную войну с Ираном может вызвать раскол в окружении Трампа, среди участников движения MAGA (Make America Great Again). По словам бывшего чиновника Пентагона, они будут «крайне разочарованы».

17 июня Трамп написал в своей соцсети Truth Social, что от Ирана ему необходима «безоговорочная капитуляция» и он не готов вести переговоры со страной. Американский лидер также заявил, что США знают местонахождение верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, однако не собираются его ликвидировать.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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