Трамп заявил, что может нанести удар по Ирану, а может и нет

Трамп заявил, что может нанести удар по Ирану, а может и нетСША допускают возобновление переговоров
Президент США Дональд Трамп допустил, что удары сил государства по объектам ядерной сферы в Иране возможны. По его словам, «ничего еще не закончено», а на Ближнем Востоке может произойти «много плохих вещей». Об этом он заявил телеканалу SkyNews.
«Я могу это сделать, могу и не сделать. Никто не знает , что я собираюсь делать», – ответил президент на вопрос журналистов. Трамп также заявил о «плохих намерениях» Ирана. Он добавил, что государство в течение 40 лет желало смерти Америке и Израилю, а также «всем, кто им не нравился».
«Хулиганы. Они были хулиганами на школьном дворе», – подчеркнул Трамп, отметив, что это время закончилось и далее нужно наблюдать за тем, что произойдет.
При этом американский президент отметил, что Иран связался с США, его представители готовы приехать в Белый дом, чтобы провести переговоры. «Никогда не поздно», – подчеркнул он, добавив, что следующая неделя будет важной.
18 июня газета The Washington Post писала, что вступление США в полномасштабную войну с Ираном может вызвать раскол в окружении Трампа, среди участников движения MAGA (Make America Great Again). По словам бывшего чиновника Пентагона, они будут «крайне разочарованы».
17 июня Трамп написал в своей соцсети Truth Social, что от Ирана ему необходима «безоговорочная капитуляция» и он не готов вести переговоры со страной. Американский лидер также заявил, что США знают местонахождение верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, однако не собираются его ликвидировать.