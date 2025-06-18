Трамп заявил, что может нанести удар по Ирану, а может и нет

«Я могу это сделать, могу и не сделать. Никто не знает , что я собираюсь делать», – ответил президент на вопрос журналистов. Трамп также заявил о «плохих намерениях» Ирана. Он добавил, что государство в течение 40 лет желало смерти Америке и Израилю, а также «всем, кто им не нравился».