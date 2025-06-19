Иран не просит Россию о военной помощи
Иран на фоне атаки со стороны Израиля не просит Россию о военной помощи. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями международных информационных агентств в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
«Что касается договора о стратегическом партнерстве, там нет статей, связанных с оборонной сферой... Наши иранские друзья об этом и не просят», — пояснил президент.
Путин также рассказал, что Россия в прошлом предлагала Ирану поработать совместно над проектами в области систем противовоздушной обороны, но «большого интереса тогда партнеры не проявили».
Встреча с представителями 14 международных информагентств проходит в формате «вопросы-ответы». Участники обсуждают актуальные вопросы российской внутренней и внешней политики, а также ключевые мировые события. Среди участников – руководители Reuters, Deutsche Press Agentur, Associated Press и другие.
В ходе мероприятия Путин также заявил, что всем участникам ирано-израильского конфликта было бы правильно договориться с учетом интересов всех сторон.