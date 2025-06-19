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Иран не просит Россию о военной помощи

Ведомости

Иран на фоне атаки со стороны Израиля не просит Россию о военной помощи. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями международных информационных агентств в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Что касается договора о стратегическом партнерстве, там нет статей, связанных с оборонной сферой... Наши иранские друзья об этом и не просят», — пояснил президент. 

Путин также рассказал, что Россия в прошлом предлагала Ирану поработать совместно над проектами в области систем противовоздушной обороны, но «большого интереса тогда партнеры не проявили».

Встреча с представителями 14 международных информагентств проходит в формате «вопросы-ответы». Участники обсуждают актуальные вопросы российской внутренней и внешней политики, а также ключевые мировые события. Среди участников – руководители Reuters, Deutsche Press Agentur, Associated Press и другие.

В ходе мероприятия Путин также заявил, что всем участникам ирано-израильского конфликта было бы правильно договориться с учетом интересов всех сторон.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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