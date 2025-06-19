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Путин: РФ не считает опасностью перевооружение НАТО

Москва купирует все угрозы
Ведомости

Россия самодостаточна с точки зрения обеспечения своей безопасности и не считает перевооружение НАТО опасностью. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на встрече с руководителями информационных агентств в рамках ПМЭФа.

Глава государства подчеркнул, что Россия постоянно совершенствует свои вооруженные силы и оборонительные возможности.

«Чего бы НАТО ни делало – конечно, это создает определенные угрозы, но мы купируем все эти угрозы, которые будут возникать, здесь нет никаких сомнений», – сказал Путин.

На встрече российский лидер также назвал «бредом» и «невероятной ложью» заявления о том, что Россия якобы собирается напасть на НАТО. Путин считает, что намерения альянса нарастить расходы на оборону до 5% ВВП бессмысленны, так как Москва не представляет для него угрозу.

5 июня генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что главы минобороны стран альянса утвердили планы самого значительного расширения военных возможностей объединения со времен холодной войны. Государства нарастят количество средств ПВО, танков, систем большой дальности, беспилотников и сухопутных войск. Для этого, по его словам, членам альянса «нужно значительно повысить свои оборонные расходы». Рютте предложил увеличить этот вид расходов с 2 до 5% ВВП к 2030 г. Инициатива будет рассмотрена на саммите НАТО в Гааге 24–25 июня.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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