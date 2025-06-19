Путин назвал бредом заявления о намерении России напасть на НАТО
Заявления о том, что Россия якобы намеревается напасть на НАТО, являются бредом и невероятной ложью. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями международных информационных агентств.
По словам главы российского государства, планы Североатлантического альянса увеличить расходы на оборону до 5% ВВП лишены смысла, поскольку Россия не представляет для него угрозу.
Москва же, продолжил президент, не считает какое-либо перевооружение НАТО угрозой для себя, потому что она предпринимает действия для того, чтобы эти угрозы купировать.
Встреча президента с представителями мировых СМИ проходит в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Участники обсуждают ключевые направления российской политики и актуальные мировые события. Среди приглашенных есть в том числе представители агентств из недружественных стран.