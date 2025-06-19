Разведка США не нашла доказательств работы Ирана над созданием ядерного оружия

Но, как отмечает издание, представители американской разведки и другие официальные лица не сочли эту информацию убедительным доказательством того, что Иран принял решение о создании ядерной бомбы. По их словам, данные скорее свидетельствуют о продолжении научных исследований, в том числе о пересмотре материалов, собранных до свертывания иранской военной ядерной программы в 2003 г.