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Разведка США не нашла доказательств работы Ирана над созданием ядерного оружия

Ведомости

Национальная разведка не располагает сведениями о возобновлении Ираном работ по созданию ядерной бомбы, заявил замглавы комитета по разведке сената США Марк Уорнер в эфире MSNBC. По его словам, соответствующую информацию сенаторы получили на закрытом брифинге в начале недели.

Уорнер напомнил, что еще в марте директор национальной разведки Талси Габбард заявила, что «Иран не предпринял никаких действий по созданию бомбы». «И в понедельник этой недели мы получили подтверждение, что данные разведки не изменились», – подчеркнула она.

Уорнер раскритиковал действия президента США Дональда Трампа в вопросе политики по Ирану, отметив, что он игнорирует все данные разведки. Он также выразил обеспокоенность отсутствием четкой позиции США по вопросу Тегерана.

17 июня The Wall Street Journal сообщала, что перед израильскими ударами по Ирану Тель-Авив предоставил Вашингтону разведданные, указывающие, по мнению израильской стороны, на возобновление Ираном работ, связанных с разработкой ядерного оружия.

Но, как отмечает издание, представители американской разведки и другие официальные лица не сочли эту информацию убедительным доказательством того, что Иран принял решение о создании ядерной бомбы. По их словам, данные скорее свидетельствуют о продолжении научных исследований, в том числе о пересмотре материалов, собранных до свертывания иранской военной ядерной программы в 2003 г.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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