Разведка США не нашла доказательств работы Ирана над созданием ядерного оружия
Национальная разведка не располагает сведениями о возобновлении Ираном работ по созданию ядерной бомбы, заявил замглавы комитета по разведке сената США Марк Уорнер в эфире MSNBC. По его словам, соответствующую информацию сенаторы получили на закрытом брифинге в начале недели.
Уорнер напомнил, что еще в марте директор национальной разведки Талси Габбард заявила, что «Иран не предпринял никаких действий по созданию бомбы». «И в понедельник этой недели мы получили подтверждение, что данные разведки не изменились», – подчеркнула она.
Уорнер раскритиковал действия президента США Дональда Трампа в вопросе политики по Ирану, отметив, что он игнорирует все данные разведки. Он также выразил обеспокоенность отсутствием четкой позиции США по вопросу Тегерана.
17 июня The Wall Street Journal сообщала, что перед израильскими ударами по Ирану Тель-Авив предоставил Вашингтону разведданные, указывающие, по мнению израильской стороны, на возобновление Ираном работ, связанных с разработкой ядерного оружия.
Но, как отмечает издание, представители американской разведки и другие официальные лица не сочли эту информацию убедительным доказательством того, что Иран принял решение о создании ядерной бомбы. По их словам, данные скорее свидетельствуют о продолжении научных исследований, в том числе о пересмотре материалов, собранных до свертывания иранской военной ядерной программы в 2003 г.