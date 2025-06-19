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Песков назвал условие встречи лидеров России, США и Украины

В Кремле указали на необходимость серьезной подготовки
Ведомости

Возможная встреча на высшем уровне между Россией, США и Украиной должна стать итогом серьезной предварительной подготовки. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью РБК.

«Такая встреча на высшем уровне должна быть результатом длительной работы и уже подготовленных точек», – отметил представитель Кремля.

Ранее президент России Владимир Путин на встрече с руководителями международных информагентств, организованной в рамках ПМЭФа, заявил, что Киеву не стоит затягивать с переговорами с Москвой – условия могут измениться в худшую сторону для украинской стороны.

На мероприятии российский лидер также говорил, что готов встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским, но выразил сомнения в его легитимности. Путин объяснил руководителям международных агентств, что украинская конституция не предусматривает автоматического продления президентских полномочий даже при военном положении.

Центральный вопрос заключается в том, кто будет иметь право на подписание возможных договоренностей.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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