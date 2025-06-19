Песков назвал условие встречи лидеров России, США и Украины

Песков назвал условие встречи лидеров России, США и УкраиныВ Кремле указали на необходимость серьезной подготовки
«Такая встреча на высшем уровне должна быть результатом длительной работы и уже подготовленных точек», – отметил представитель Кремля.
Ранее президент России Владимир Путин на встрече с руководителями международных информагентств, организованной в рамках ПМЭФа, заявил, что Киеву не стоит затягивать с переговорами с Москвой – условия могут измениться в худшую сторону для украинской стороны.
На мероприятии российский лидер также говорил, что готов встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским, но выразил сомнения в его легитимности. Путин объяснил руководителям международных агентств, что украинская конституция не предусматривает автоматического продления президентских полномочий даже при военном положении.
Центральный вопрос заключается в том, кто будет иметь право на подписание возможных договоренностей.