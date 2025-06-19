Песков назвал условие встречи лидеров России, США и Украины

На мероприятии российский лидер также говорил, что готов встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским, но выразил сомнения в его легитимности. Путин объяснил руководителям международных агентств, что украинская конституция не предусматривает автоматического продления президентских полномочий даже при военном положении.