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Россия хочет выйти из соглашения с Германией о военно-техническом сотрудничестве

Ведомости

Российская сторона намерена выйти из соглашения с Германией о военно-техническом сотрудничестве из-за того, что оно утратило смысл и практическое значение. Об этом заявили в МИД РФ. Отмечается, что Москва уже начала проведение соответствующих внутригосударственных процедур.

По мнению министерства, это соглашение не соответствует текущему состоянию российско-германских отношений, которое сложилось из-за враждебной политики и милитаристских устремлений властей Берлина.

В российском МИДе считают, что руководство Германии «обрабатывает» население страны в антироссийской ключе, а также открыто провоцирует обострение военно-политической ситуации.

«Правительство ФРГ распирает от непомерных внешнеполитических амбиций, которые напрямую затрагивают жизненные российские интересы в области безопасности. Итоги военных авантюр Германии хорошо известны», – говорится в заявлении ведомства.

16 июня канцлер Германии Фридрих Мерц выступил против посредничества России в текущем противостоянии между Израилем и Ираном. «Я лично не вижу, чтобы президент России мог сыграть посредническую роль в данном конфликте», – подчеркнул он. Мерц также заявлял, что рассчитывает на принятие решения по введению новых санкций против России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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