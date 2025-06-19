Россия хочет выйти из соглашения с Германией о военно-техническом сотрудничестве
Российская сторона намерена выйти из соглашения с Германией о военно-техническом сотрудничестве из-за того, что оно утратило смысл и практическое значение. Об этом заявили в МИД РФ. Отмечается, что Москва уже начала проведение соответствующих внутригосударственных процедур.
По мнению министерства, это соглашение не соответствует текущему состоянию российско-германских отношений, которое сложилось из-за враждебной политики и милитаристских устремлений властей Берлина.
В российском МИДе считают, что руководство Германии «обрабатывает» население страны в антироссийской ключе, а также открыто провоцирует обострение военно-политической ситуации.
«Правительство ФРГ распирает от непомерных внешнеполитических амбиций, которые напрямую затрагивают жизненные российские интересы в области безопасности. Итоги военных авантюр Германии хорошо известны», – говорится в заявлении ведомства.
16 июня канцлер Германии Фридрих Мерц выступил против посредничества России в текущем противостоянии между Израилем и Ираном. «Я лично не вижу, чтобы президент России мог сыграть посредническую роль в данном конфликте», – подчеркнул он. Мерц также заявлял, что рассчитывает на принятие решения по введению новых санкций против России.