Россия хочет выйти из соглашения с Германией о военно-техническом сотрудничестве

16 июня канцлер Германии Фридрих Мерц выступил против посредничества России в текущем противостоянии между Израилем и Ираном. «Я лично не вижу, чтобы президент России мог сыграть посредническую роль в данном конфликте», – подчеркнул он. Мерц также заявлял, что рассчитывает на принятие решения по введению новых санкций против России.