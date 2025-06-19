Песков: Европа сама себе «отрезала ногу» при отказе от российской энергии

С 2027 г. Еврокомиссия планирует ввести запрет на поставки газа из России. 16 июня еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен заявил, что это ограничение должно носить постоянный характер и продолжиться даже после окончания конфликта на Украине. Он также предложил странам разорвать действующие контракты с Россией, назвав план ЕК форс-мажором. В этом случае, по его словам, государствам не придется платить неустойки.