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Песков: Европа сама себе «отрезала ногу» при отказе от российской энергии

Ведомости

Европа «сама себе отрезала ногу» – так прокомментировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказ Запада от российской энергии, передает «РИА Новости». Второй «основой» Европы он назвал дешевую безопасность со стороны США.

«Сейчас это все вдруг пропало, причем если безопасность от Америки – сами американцы ее забрали, то здесь они сами себе отрезали ногу», – подчеркнул Песков во время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025).

С 2027 г. Еврокомиссия планирует ввести запрет на поставки газа из России. 16 июня еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен заявил, что это ограничение должно носить постоянный характер и продолжиться даже после окончания конфликта на Украине. Он также предложил странам разорвать действующие контракты с Россией, назвав план ЕК форс-мажором. В этом случае, по его словам, государствам не придется платить неустойки.

При этом 16 июня Венгрия и Словакия блокировали принятие такого запрета. «Борьба продолжается, поэтому мы, безусловно, будем обсуждать этот вопрос еще много раз во многих местах», – сказал глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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