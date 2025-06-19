Politico: Ермака раскритиковали во время последнего визита в Вашингтон

В публикации отмечается, что в США есть и те, кто недоволен, что Ермак неточно донес американскую позицию до правительства Украины. Один из источников назвал его «двухпартийным раздражителем». Среди чиновников появились опасения, что глава президентского офиса Украины может испортить «и без того напряженные» отношения Киева с администрацией президента США Дональда Трампа.