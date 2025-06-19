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Politico: Ермака раскритиковали во время последнего визита в Вашингтон

Ведомости

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак разочаровывает и республиканцев, и демократов, сообщило издание Politico со ссылкой на источники. По словам более 10 человек, его считают чрезмерно требовательным и резким по отношению к американским чиновникам, а также плохо осведомленным о принципах работы американского госаппарата.

В публикации отмечается, что в США есть и те, кто недоволен, что Ермак неточно донес американскую позицию до правительства Украины. Один из источников назвал его «двухпартийным раздражителем». Среди чиновников появились опасения, что глава президентского офиса Украины может испортить «и без того напряженные» отношения Киева с администрацией президента США Дональда Трампа.

«У меня нет амбиций полностью понять, как работает американская политика: я пришел говорить о стране, которую знаю лучше всего: об Украине», – передает издание слова Ермака.

Одна из последних поездок Ермака в Вашингтон состоялась 4 июня по итогам второго раунда переговоров Украины и России в Стамбуле 2 июня. Тогда он провел встречу с госсекретарем США Марко Рубио. По словам главы офиса украинского лидера, они обсудили ситуацию в зоне боевых действий, а также поднимался вопрос необходимости усиления поддержки Украины в сфере противовоздушной обороны.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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