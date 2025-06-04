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Глава офиса президента Украины провел встречу с Рубио в США

Ведомости

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак провел встречу с госсекретарем США Марко Рубио в Вашингтоне. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале. 

По словам главы офиса украинского лидера, они обсудили ситуацию в зоне боевых действий, а также поднимался вопрос необходимости усиления поддержки Украины в сфере противовоздушной обороны. Кроме того, Ермак и Рубио поделились мнениями о встречах с российской делегацией в Стамбуле, дальнейшем ходе переговоров и грядущем обмене пленными между РФ и Украиной.

В ходе встречи Ермак также подчеркнул, что Киев готов к прекращению огня, российская сторона не согласна, поэтому украинская сторона требует введения дополнительных санкций в отношении Москвы.

2 июня прошел второй раунд переговоров России и Украины в Стамбуле, в рамках которого российская делегация передала Киеву свой вариант меморандума. Его подписание может привести в дальнейшем к заключению мирного договора. Также было достигнуто соглашение об обмене тяжелораненных, тяжелобольных бойцов и молодых военнослужащих до 25 лет и передаче Киеву 6000 тел погибших. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подтвердила, что это произойдет в ближайшее время.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал мирные предложения России «невыполнимыми». Он заявил, что украинская сторона и ее союзники не будут воспринимать всерьез подготовленный Россией меморандум с условиями прекращения огня, поскольку считают его «ультиматумом».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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