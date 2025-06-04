Глава офиса президента Украины провел встречу с Рубио в США
Глава офиса президента Украины Андрей Ермак провел встречу с госсекретарем США Марко Рубио в Вашингтоне. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
По словам главы офиса украинского лидера, они обсудили ситуацию в зоне боевых действий, а также поднимался вопрос необходимости усиления поддержки Украины в сфере противовоздушной обороны. Кроме того, Ермак и Рубио поделились мнениями о встречах с российской делегацией в Стамбуле, дальнейшем ходе переговоров и грядущем обмене пленными между РФ и Украиной.
В ходе встречи Ермак также подчеркнул, что Киев готов к прекращению огня, российская сторона не согласна, поэтому украинская сторона требует введения дополнительных санкций в отношении Москвы.
2 июня прошел второй раунд переговоров России и Украины в Стамбуле, в рамках которого российская делегация передала Киеву свой вариант меморандума. Его подписание может привести в дальнейшем к заключению мирного договора. Также было достигнуто соглашение об обмене тяжелораненных, тяжелобольных бойцов и молодых военнослужащих до 25 лет и передаче Киеву 6000 тел погибших. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подтвердила, что это произойдет в ближайшее время.
Президент Украины Владимир Зеленский назвал мирные предложения России «невыполнимыми». Он заявил, что украинская сторона и ее союзники не будут воспринимать всерьез подготовленный Россией меморандум с условиями прекращения огня, поскольку считают его «ультиматумом».