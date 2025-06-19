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В Киеве прошел самый масштабный протест с начала спецоперации

Ведомости

В центре Киева около тысячи человек приняли участие в митинге против действий Национального агентства Украины по розыску и менеджменту активов (АРМА). Об этом сообщило украинское издание «Инсайдер».

Митингующие собрались возле входа в Дом профсоюзов в центре столицы. Они скандировали «государство забирает нашу землю и право на голос».

18 апреля президент Украины Владимир Зеленский подписал законы о продлении военного положения в стране до 6 августа 2025 г. 16 апреля Верховная рада приняла соответствующее решение. Его поддержали 357 депутатов. Против высказался только украинский депутат Алексей Гончаренко.

Российская спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 г. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целями защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В этот же день Киев ввел военное положение. Закон о всеобщей мобилизации Зеленский подписал 25 февраля 2024 г. С тех пор действие указанных законов регулярно продлевается.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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