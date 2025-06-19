В Киеве прошел самый масштабный протест с начала спецоперации

Российская спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 г. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целями защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В этот же день Киев ввел военное положение. Закон о всеобщей мобилизации Зеленский подписал 25 февраля 2024 г. С тех пор действие указанных законов регулярно продлевается.