В Киеве прошел самый масштабный протест с начала спецоперации
В центре Киева около тысячи человек приняли участие в митинге против действий Национального агентства Украины по розыску и менеджменту активов (АРМА). Об этом сообщило украинское издание «Инсайдер».
Митингующие собрались возле входа в Дом профсоюзов в центре столицы. Они скандировали «государство забирает нашу землю и право на голос».
18 апреля президент Украины Владимир Зеленский подписал законы о продлении военного положения в стране до 6 августа 2025 г. 16 апреля Верховная рада приняла соответствующее решение. Его поддержали 357 депутатов. Против высказался только украинский депутат Алексей Гончаренко.
Российская спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 г. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целями защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В этот же день Киев ввел военное положение. Закон о всеобщей мобилизации Зеленский подписал 25 февраля 2024 г. С тех пор действие указанных законов регулярно продлевается.