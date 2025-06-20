Премьер-министр Франции застрял в кабине истребителя Rafale
Премьер-министр Франции Франсуа Байру застрял в кабине истребителя Rafale на Парижском авиасалоне. Видеозапись опубликовал журнал Entrevue.
На видео видно, как премьер несколько раз предпринимает попытки самостоятельно выбраться из самолета, но у него не выходит. Покинуть истребитель ему помогает летчик. В публикации говорится, что произошедшее вызвало ажиотаж и массу насмешек.
Истребитель Rafale F5 был продемонстрирован впервые. Отмечается, что его презентация должна была стать главным событием 2025 г., но она вызвала ажиотаж по другой причине. Ожидается, что самолет поступит на вооружение в 2033 г.
26 мая в СМИ распространили видеоролик, на котором при открытии двери президентского самолета президент Франции Эммануэль Макрон получает пощечину от своей жены Брижит. Позднее в Елисейском дворце подтвердили подлинность видеозаписи. Сам Макрон назвал пощечину от супруги шуткой и призвал всех успокоиться.