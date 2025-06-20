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Премьер-министр Франции застрял в кабине истребителя Rafale

Ведомости

Премьер-министр Франции Франсуа Байру застрял в кабине истребителя Rafale на Парижском авиасалоне. Видеозапись опубликовал журнал Entrevue.

На видео видно, как премьер несколько раз предпринимает попытки самостоятельно выбраться из самолета, но у него не выходит. Покинуть истребитель ему помогает летчик. В публикации говорится, что произошедшее вызвало ажиотаж и массу насмешек.

Истребитель Rafale F5 был продемонстрирован впервые. Отмечается, что его презентация должна была стать главным событием 2025 г., но она вызвала ажиотаж по другой причине. Ожидается, что самолет поступит на вооружение в 2033 г.

26 мая в СМИ распространили видеоролик, на котором при открытии двери президентского самолета президент Франции Эммануэль Макрон получает пощечину от своей жены Брижит. Позднее в Елисейском дворце подтвердили подлинность видеозаписи. Сам Макрон назвал пощечину от супруги шуткой и призвал всех успокоиться.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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