Reuters сообщило о взрыве в резиденции посла Норвегии в Тель-Авиве
Вечером 19 июня в резиденции норвежского посла в Тель-Авиве Эгиля Сальвага прогремел взрыв. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на МИД Норвегии.
Во внешнеполитическом ведомстве заявили агентству, что в результате инцидента никто из сотрудников дипломатического ведомства не пострадал. Причины взрыва не уточнялись.
Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар сообщил в соцсети X, что говорил с норвежским послом. По его данным, в дом дипломата была брошена граната. Саар осудил произошедшее. Он выразил уверенность, что израильская полиция сделает все, чтобы как можно скорее разыскать преступников, которые виновны в произошедшем.
После обострения конфликта между Ираном и Израилем посол России в еврейском государстве Анатолий Викторов 16 июня рассказал, что при иранских ударах пострадали квартиры нескольких сотрудников российского посольства. Обошлось без прямых попаданий, но в квартирах выбило стекла. По словам дипломата, диппредставительство работает в сложных условиях. Возможность его эвакуации учитывается. Решение об этом будет принято в случае необходимости.