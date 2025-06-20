Reuters сообщило о взрыве в резиденции посла Норвегии в Тель-Авиве

Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар сообщил в соцсети X, что говорил с норвежским послом. По его данным, в дом дипломата была брошена граната. Саар осудил произошедшее. Он выразил уверенность, что израильская полиция сделает все, чтобы как можно скорее разыскать преступников, которые виновны в произошедшем.