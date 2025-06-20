Израиль атаковал связанные с ядерной программой объекты в Иране

В ЦАХАЛ отметили, что более 50 истребителей ВВС Израиля в течение всей ночи «непрерывно летали над Тегераном и наносили удары по инфраструктуре и целям». Цели для ударов находились в промышленном центре минобороны Ирана. Была также атакована штаб-квартира ядерной программы в Тегеране, используемая для исследований и разработки передового оружия.