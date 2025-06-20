Израиль атаковал связанные с ядерной программой объекты в Иране
Ночью ВВС Израиля нанесли удары по «выбранным объектам программы ядерного оружия» Ирана, а также по военно-промышленным объектам, где производятся компоненты ракет и сырье для ракетных двигателей. Об этом сообщается в Telegram-канале армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
В ЦАХАЛ отметили, что более 50 истребителей ВВС Израиля в течение всей ночи «непрерывно летали над Тегераном и наносили удары по инфраструктуре и целям». Цели для ударов находились в промышленном центре минобороны Ирана. Была также атакована штаб-квартира ядерной программы в Тегеране, используемая для исследований и разработки передового оружия.
«Кроме того, мы нанесли удары по объекту, который производил критически важный компонент программы ядерного оружия. Мы продолжаем усиливать наши удары по иранской ядерной угрозе во всех ее аспектах», – говорится в сообщении.
20 июня IRNA писала, что Израиль нанес удары по окрестностям города Решт на севере Ирана недалеко от побережья Каспийского моря.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в рамках ПМЭФа заявила, что мир находится в сантиметрах от ядерной катастрофы из-за ударов Израиля по Ирану. По ее словам, оснований для эскалации этого конфликта не было.
Конфликт между Ираном и Израилем резко обострился 13 июня, когда израильская армия атаковала иранские ядерные объекты и убила несколько высокопоставленных военных. В ответ Тегеран начал обстреливать Тель-Авив ракетами и дронами.