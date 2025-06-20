Глава минобороны Израиля отдал приказ усилить удары по объектам в Иране
Министр обороны Израиля Исраэль Кац отдал приказ армии (ЦАХАЛ) усилить удары по объектам в Иране, чтобы «дестабилизировать режим и усилить сдерживание ракетных обстрелов в тылу». Об этом сообщает Ynet.
В ночь на 20 июня военно-воздушные силы Израиля нанесли удары по «выбранным объектам программы ядерного оружия» Ирана, а также по военно-промышленным объектам, где производятся компоненты ракет и сырье для ракетных двигателей.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в рамках ПМЭФа заявила, что мир находится в сантиметрах от ядерной катастрофы из-за ударов Израиля по Ирану. По ее словам, оснований для эскалации этого конфликта не было.
Конфликт между Ираном и Израилем резко обострился 13 июня, когда израильская армия атаковала иранские ядерные объекты и убила несколько высокопоставленных военных. В ответ Тегеран начал обстреливать Тель-Авив ракетами и дронами.