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«Звезда»: состоялся новый этап обмена военнопленными РФ и Украины

Ведомости

Еще один этап обмена военнопленными в рамках стамбульских договоренностей состоялся между Россией и Украиной, сообщил телеканал «Звезда» со ссылкой на источник. По данным телеканала, продолжились и обмены ранеными.

19 июня в Подмосковье приземлился самолет с группой российских солдат, освобожденных из плена. Минобороны в этот день заявило о новом этапе обмена. Сначала военнослужащие, как и при предыдущих процедурах, находились в Белоруссии для получения первой медицинской и психологической помощи, а затем направились в Россию. Им будет оказано лечение в медучреждениях Минобороны.

Договоренности об обмене были достигнуты в ходе второго раунда переговоров российской и украинской делегаций в Стамбуле 2 июня. Москва взамен также передает Киеву солдат. Ранее обмен также состоялся 14 июня. Тогда же российская сторона передала Украине 1200 тел погибших солдат вооруженных сил Украины (всего Киев получил 6060 погибших).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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