«Звезда»: состоялся новый этап обмена военнопленными РФ и Украины

19 июня в Подмосковье приземлился самолет с группой российских солдат, освобожденных из плена. Минобороны в этот день заявило о новом этапе обмена. Сначала военнослужащие, как и при предыдущих процедурах, находились в Белоруссии для получения первой медицинской и психологической помощи, а затем направились в Россию. Им будет оказано лечение в медучреждениях Минобороны.