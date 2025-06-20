«Звезда»: состоялся новый этап обмена военнопленными РФ и Украины
Еще один этап обмена военнопленными в рамках стамбульских договоренностей состоялся между Россией и Украиной, сообщил телеканал «Звезда» со ссылкой на источник. По данным телеканала, продолжились и обмены ранеными.
19 июня в Подмосковье приземлился самолет с группой российских солдат, освобожденных из плена. Минобороны в этот день заявило о новом этапе обмена. Сначала военнослужащие, как и при предыдущих процедурах, находились в Белоруссии для получения первой медицинской и психологической помощи, а затем направились в Россию. Им будет оказано лечение в медучреждениях Минобороны.
Договоренности об обмене были достигнуты в ходе второго раунда переговоров российской и украинской делегаций в Стамбуле 2 июня. Москва взамен также передает Киеву солдат. Ранее обмен также состоялся 14 июня. Тогда же российская сторона передала Украине 1200 тел погибших солдат вооруженных сил Украины (всего Киев получил 6060 погибших).