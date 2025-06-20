В минздраве Ирана сообщили о не менее 2800 пострадавших после ударов Израиля
Не менее 2800 человек пострадали в результате ударов Израиля по Ирану. Об этом сообщили в минздраве Исламской Республики, передает Fars.
По данным агентства, 2000 из них уже прошли курс лечения, их выписали из медучреждений. Кроме того, в результате ударов шесть машин скорой помощи выведены из строя, 14 медицинских работников получили ранения и два человека погибли.
20 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что минувшей ночью более 60 израильских истребителей атаковали десятки военных объектов в Иране, включая промышленные предприятия по производству ракет. Пострадала также штаб-квартира организации SPND, которая занимается исследованиями и разработкой иранского ядерного оружия. По данным армии, атакованные производства ракет были ключевыми для минобороны Исламской Республики.
Конфликт Ирана и Израиля вышел на новый виток эскалации 13 июня. Израильская армия обстреляла территорию Ирана, нанеся удары по иранским ядерным объектам и высокопоставленным военным. В ответ Иран начал обстрелы Израиля ракетами и дронами.