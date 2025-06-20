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Глава МИД Ирана прибыл в Женеву на переговоры с европейскими министрами

Ведомости

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи прибыл в Женеву, где запланированы переговоры по иранской ядерной программе с коллегами из Германии, Франции и Великобритании. Об этом сообщается в Telegram-канале министра.

19 июня Al Arabiya сообщил о планах Аракчи провести переговоры с главами МИД Франции Жаном-Ноэлем Барро, Британии Дэвидом Лэмми и Германии Йоханном Вадефулем. Уточнялось, что встречи состоятся по просьбе этих стран. На встрече также будет присутствовать глава евродипломатии Кая Каллас.

Позднее иранский МИД подтвердил переговоры в Женеве. Там заявили, что они состоятся с целью обсуждения ядерной проблемы и последних событий в регионе после «военной агрессии» Израиля.

Ожидается, что переговоры министров в Женеве начнутся в 17:30 по тегеранскому времени (18:30 мск).

Конфликт Ирана и Израиля обострился 13 июня. В этот день израильские военные ударили по иранским ядерным объектам и ликвидировали ряд высокопоставленных иранских военных. В ответ Тегеран начал обстреливать Израиль ракетами и дронами.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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