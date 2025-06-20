Глава МИД Ирана прибыл в Женеву на переговоры с европейскими министрами
Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи прибыл в Женеву, где запланированы переговоры по иранской ядерной программе с коллегами из Германии, Франции и Великобритании. Об этом сообщается в Telegram-канале министра.
19 июня Al Arabiya сообщил о планах Аракчи провести переговоры с главами МИД Франции Жаном-Ноэлем Барро, Британии Дэвидом Лэмми и Германии Йоханном Вадефулем. Уточнялось, что встречи состоятся по просьбе этих стран. На встрече также будет присутствовать глава евродипломатии Кая Каллас.
Позднее иранский МИД подтвердил переговоры в Женеве. Там заявили, что они состоятся с целью обсуждения ядерной проблемы и последних событий в регионе после «военной агрессии» Израиля.
Ожидается, что переговоры министров в Женеве начнутся в 17:30 по тегеранскому времени (18:30 мск).
Конфликт Ирана и Израиля обострился 13 июня. В этот день израильские военные ударили по иранским ядерным объектам и ликвидировали ряд высокопоставленных иранских военных. В ответ Тегеран начал обстреливать Израиль ракетами и дронами.