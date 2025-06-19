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Иран проведет переговоры с европейскими главами МИД 20 июня в Женеве

Ведомости

Иран 20 июня в Женеве проведет переговоры с главами МИД Франции Жаном-Ноэлем Барро, Британии Дэвидом Лэмми и Германии Йоханном Вадефулем. На встрече также будет присутствовать глава евродипломатии Кая Каллас. Об этом сообщил министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи, передает Al Arabiya.

Он отметил, что переговоры состоятся по просьбе трех европейских государств, представители которых примут участие в беседе.

В постпредстве Ирана 18 июня заявили, что страна не будет вести переговоры под давлением, как и принимать мир в таких условиях. При этом представители Ирана вновь пообещали ответить «на любую угрозу – встречной угрозой и на любое действие – ответным действием». Это заявление стало ответом на слова президента США Дональда Трампа о том, что Тегеран просит о переговорах.

Конфликт Ирана и Израиля обострился 13 июня. Тогда израильская армия нанесла удары по иранским ядерным объектам и убила ряд высокопоставленных иранских военных. В ответ Тегеран начал обстреливать Израиль ракетами и беспилотниками.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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