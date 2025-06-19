Иран проведет переговоры с европейскими главами МИД 20 июня в Женеве

В постпредстве Ирана 18 июня заявили, что страна не будет вести переговоры под давлением, как и принимать мир в таких условиях. При этом представители Ирана вновь пообещали ответить «на любую угрозу – встречной угрозой и на любое действие – ответным действием». Это заявление стало ответом на слова президента США Дональда Трампа о том, что Тегеран просит о переговорах.