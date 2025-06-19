Иран проведет переговоры с европейскими главами МИД 20 июня в Женеве
Иран 20 июня в Женеве проведет переговоры с главами МИД Франции Жаном-Ноэлем Барро, Британии Дэвидом Лэмми и Германии Йоханном Вадефулем. На встрече также будет присутствовать глава евродипломатии Кая Каллас. Об этом сообщил министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи, передает Al Arabiya.
Он отметил, что переговоры состоятся по просьбе трех европейских государств, представители которых примут участие в беседе.
В постпредстве Ирана 18 июня заявили, что страна не будет вести переговоры под давлением, как и принимать мир в таких условиях. При этом представители Ирана вновь пообещали ответить «на любую угрозу – встречной угрозой и на любое действие – ответным действием». Это заявление стало ответом на слова президента США Дональда Трампа о том, что Тегеран просит о переговорах.
Конфликт Ирана и Израиля обострился 13 июня. Тогда израильская армия нанесла удары по иранским ядерным объектам и убила ряд высокопоставленных иранских военных. В ответ Тегеран начал обстреливать Израиль ракетами и беспилотниками.