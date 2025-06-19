МИД Ирана подтвердил переговоры с европейскими министрами 20 июня
«Планируется участие в совместной встрече с тремя европейскими странами и главой внешнеполитического ведомства Европейского союза по их просьбе с целью обсуждения ядерной проблемы и последних событий в регионе после военной агрессии сионистского режима против Ирана», – заявил представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.
Иран проведет переговоры с главами МИД Франции Жаном-Ноэлем Барро, Британии Дэвидом Лэмми и Германии Йоханном Вадефулем. На встрече также будет присутствовать глава евродипломатии Кая Каллас.
В постпредстве Ирана 18 июня заявили, что страна не будет вести переговоры и принимать мир под давлением. Представители Ирана вновь пообещали ответить «на любую угрозу – встречной угрозой и на любое действие – ответным действием». Это заявление стало ответом на слова президента США Дональда Трампа о том, что Тегеран просит о переговорах.
Конфликт Ирана и Израиля обострился 13 июня. Тогда израильская армия нанесла удары по иранским ядерным объектам и убила ряд высокопоставленных иранских военных. В ответ Тегеран начал обстреливать Израиль ракетами и беспилотниками.