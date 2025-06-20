Путин: где ступает нога русского солдата, то – наше

По мнению президента РФ Владимира Путина, русские и украинцы – один народ, в этом смысле вся территория Украины принадлежит РФ. Так он ответил на вопрос о том, куда может дойти российская армия на Украине в рамках пленарного заседания Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).