Путин: где ступает нога русского солдата, то – наше
По мнению президента РФ Владимира Путина, русские и украинцы – один народ, в этом смысле вся территория Украины принадлежит РФ. Так он ответил на вопрос о том, куда может дойти российская армия на Украине в рамках пленарного заседания Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
При этом президент подчеркнул, что Россия никогда не подвергала сомнению право Украины на независимость, но она провозглашалась как нейтральное государство, отметил Путин.
«Неплохо бы к этому вернуться», – заключил он.
Президент также напомнил поговорку: «где ступает нога русского солдата, то – наше». При этом он подчеркнул, что Россия на каждом этапе предлагала Украине договориться.
В ходе того же мероприятия Путин заявил, что российская сторона не добивается капитуляции Украины. Он также подчеркнул, что Россия всегда выступала за обеспечение безопасности каждой страны без ущерба для безопасности другой.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. Путин назвал ее целями защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе боевых действий российские войска взяли под контроль Луганскую народную республику, а также большую часть Донецкой народной республики, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории были присоединены к России.