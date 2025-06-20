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Путин: где ступает нога русского солдата, то – наше

Ведомости

По мнению президента РФ Владимира Путина, русские и украинцы – один народ, в этом смысле вся территория Украины принадлежит РФ. Так он ответил на вопрос о том, куда может дойти российская армия на Украине в рамках пленарного заседания Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

При этом президент подчеркнул, что Россия никогда не подвергала сомнению право Украины на независимость, но она провозглашалась как нейтральное государство, отметил Путин.

«Неплохо бы к этому вернуться», – заключил он.

Президент также напомнил поговорку: «где ступает нога русского солдата, то – наше». При этом он подчеркнул, что Россия на каждом этапе предлагала Украине договориться.

В ходе того же мероприятия Путин заявил, что российская сторона не добивается капитуляции Украины. Он также подчеркнул, что Россия всегда выступала за обеспечение безопасности каждой страны без ущерба для безопасности другой.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. Путин назвал ее целями защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе боевых действий российские войска взяли под контроль Луганскую народную республику, а также большую часть Донецкой народной республики, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории были присоединены к России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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