Израиль готовится к затяжной военной кампании против Ирана
Начальник генерального штаба армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Эяль Замир заявил, что страна начала самую сложную военную операцию в своей истории, и предупредил, что она может оказаться продолжительной. Его слова передает ТАСС.
По словам Замира, израильские военные готовятся к целому ряду сценариев и действуют в условиях масштабной угрозы со стороны Ирана. Он подчеркнул, что характер противника требует длительной и активной кампании, направленной на устранение «экзистенциальной угрозы, исходящей от ядерной и ракетной программы Тегерана».
Генерал отметил, что операция против Ирана готовилась в течение нескольких лет, а ее активная фаза началась после совпадения ряда оперативных и стратегических условий. Замир заявил, что промедление означало бы упущенные возможности и необходимость вступать в будущую войну в невыгодной позиции. Он добавил, что «история не простила бы», если бы Израиль не начал действовать сейчас.
Глава генштаба также отметил, что Израиль действует наступательно, стремясь проактивно нейтрализовать угрозы. Замир подчеркнул, что, несмотря на достигнутые успехи, кампания далека от завершения.
Ранее стало известно, что не менее 2800 человек пострадали в результате ударов Израиля по Ирану. Об этом сообщали в минздраве Исламской Республики.
Конфликт Ирана и Израиля вышел на новый виток эскалации 13 июня. Израильская армия обстреляла территорию Ирана, нанеся удары по иранским ядерным объектам и высокопоставленным военным. В ответ Иран начал обстрелы Израиля ракетами и дронами.