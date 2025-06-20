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Израиль готовится к затяжной военной кампании против Ирана

Ведомости

Начальник генерального штаба армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Эяль Замир заявил, что страна начала самую сложную военную операцию в своей истории, и предупредил, что она может оказаться продолжительной. Его слова передает ТАСС.

По словам Замира, израильские военные готовятся к целому ряду сценариев и действуют в условиях масштабной угрозы со стороны Ирана. Он подчеркнул, что характер противника требует длительной и активной кампании, направленной на устранение «экзистенциальной угрозы, исходящей от ядерной и ракетной программы Тегерана».

Генерал отметил, что операция против Ирана готовилась в течение нескольких лет, а ее активная фаза началась после совпадения ряда оперативных и стратегических условий. Замир заявил, что промедление означало бы упущенные возможности и необходимость вступать в будущую войну в невыгодной позиции. Он добавил, что «история не простила бы», если бы Израиль не начал действовать сейчас.

Глава генштаба также отметил, что Израиль действует наступательно, стремясь проактивно нейтрализовать угрозы. Замир подчеркнул, что, несмотря на достигнутые успехи, кампания далека от завершения.

Ранее стало известно, что не менее 2800 человек пострадали в результате ударов Израиля по Ирану. Об этом сообщали в минздраве Исламской Республики.

Конфликт Ирана и Израиля вышел на новый виток эскалации 13 июня. Израильская армия обстреляла территорию Ирана, нанеся удары по иранским ядерным объектам и высокопоставленным военным. В ответ Иран начал обстрелы Израиля ракетами и дронами.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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