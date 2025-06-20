Израиль готовится к затяжной военной кампании против Ирана

Генерал отметил, что операция против Ирана готовилась в течение нескольких лет, а ее активная фаза началась после совпадения ряда оперативных и стратегических условий. Замир заявил, что промедление означало бы упущенные возможности и необходимость вступать в будущую войну в невыгодной позиции. Он добавил, что «история не простила бы», если бы Израиль не начал действовать сейчас.