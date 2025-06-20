Небензя призвал Украину согласиться на конструктивные и реалистичные переговоры
Москва предлагает Киеву провести следующий раунд российско-украинских переговоров после 22 июня. Об этом сообщил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.
«Единственное, что еще может спасти Украину от полной катастрофы, – это незамедлительный выход на конструктивные и реалистичные переговоры, следующий раунд которых мы предлагаем провести в Стамбуле после 22 июня», – сказал он (цитата по ТАСС).
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил 20 июня, что на следующей неделе должна быть согласована дата очередного раунда переговоров России и Украины. По его словам, несмотря на «непредсказуемость киевского режима», диалог все равно необходим на экспертном уровне.
2 июня в Стамбуле состоялся второй раунд переговоров российской и украинской делегаций. На встрече переговорщики договорились о передаче Украине 6000 тел погибших солдат и офицеров. Стороны также условились обменять всех тяжелораненых и тяжелобольных пленных и молодых солдат в возрасте до 25 лет.
16 июня помощник президента и глава российской делегации на переговорах Владимир Мединский сообщил о проведении завершающего этапа передачи останков. Всего Украина получила тела 6060 своих военных.
Первый раунд переговоров с Украиной в Стамбуле прошел 16 мая.