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Небензя призвал Украину согласиться на конструктивные и реалистичные переговоры

Ведомости

Москва предлагает Киеву провести следующий раунд российско-украинских переговоров после 22 июня. Об этом сообщил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

«Единственное, что еще может спасти Украину от полной катастрофы, – это незамедлительный выход на конструктивные и реалистичные переговоры, следующий раунд которых мы предлагаем провести в Стамбуле после 22 июня», – сказал он (цитата по ТАСС).

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил 20 июня, что на следующей неделе должна быть согласована дата очередного раунда переговоров России и Украины. По его словам, несмотря на «непредсказуемость киевского режима», диалог все равно необходим на экспертном уровне. 

2 июня в Стамбуле состоялся второй раунд переговоров российской и украинской делегаций. На встрече переговорщики договорились о передаче Украине 6000 тел погибших солдат и офицеров. Стороны также условились обменять всех тяжелораненых и тяжелобольных пленных и молодых солдат в возрасте до 25 лет. 

16 июня помощник президента и глава российской делегации на переговорах Владимир Мединский сообщил о проведении завершающего этапа передачи останков. Всего Украина получила тела 6060 своих военных.

Первый раунд переговоров с Украиной в Стамбуле прошел 16 мая.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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