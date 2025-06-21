Медведев: попытки Украины создать «грязную бомбу» стали бы провокацией

Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил, что сброс «грязной бомбы» на территорию России стал бы последней ошибкой Киева. В 2023 г. стало известно, что Служба внешней разведки России получила информацию о возможной работе Украины по созданию «грязной бомбы» – боеприпаса с радиоактивными веществами, который в случае взрыва может привести к радиационному заражению территории.