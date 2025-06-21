Медведев: попытки Украины создать «грязную бомбу» стали бы провокацией
Возможные попытки Украины создать и применить так называемую грязную бомбу стали бы «запредельно опасной» провокацией, на которую России пришлось бы ответить соразмерно – с помощью тактического ядерного оружия (ТЯО), заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
Такого оружия и РФ хватает, написал зампред Совбеза в своем Telegram-канале.
«Это тот самый зеркальный ответ, о котором заявил глава государства. О последствиях для будущей жизни и об экологии умолчу», – отметил Медведев.
В Киеве должны хорошо представлять эти возможные последствия, добавил он, предложив украинским властям «прогуляться» в зоне отчуждения у Чернобыля и посмотреть «красочный сериал» о катастрофе.
Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил, что сброс «грязной бомбы» на территорию России стал бы последней ошибкой Киева. В 2023 г. стало известно, что Служба внешней разведки России получила информацию о возможной работе Украины по созданию «грязной бомбы» – боеприпаса с радиоактивными веществами, который в случае взрыва может привести к радиационному заражению территории.