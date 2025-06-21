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Медведев: попытки Украины создать «грязную бомбу» стали бы провокацией

Ведомости

Возможные попытки Украины создать и применить так называемую грязную бомбу стали бы «запредельно опасной» провокацией, на которую России пришлось бы ответить соразмерно – с помощью тактического ядерного оружия (ТЯО), заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Такого оружия и РФ хватает, написал зампред Совбеза в своем Telegram-канале.

«Это тот самый зеркальный ответ, о котором заявил глава государства. О последствиях для будущей жизни и об экологии умолчу», – отметил Медведев. 

В Киеве должны хорошо представлять эти возможные последствия, добавил он, предложив украинским властям «прогуляться» в зоне отчуждения у Чернобыля и посмотреть «красочный сериал» о катастрофе.

Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил, что сброс «грязной бомбы» на территорию России стал бы последней ошибкой Киева. В 2023 г. стало известно, что Служба внешней разведки России получила информацию о возможной работе Украины по созданию «грязной бомбы» – боеприпаса с радиоактивными веществами, который в случае взрыва может привести к радиационному заражению территории.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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